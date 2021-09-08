به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مرتضی حاجیانی در نشست خبری بخش گرافیک نخستین سوگواره بین‌المللی ملت امام حسین (ع) به ارائه گزارشی مختصر از روند فعالیت‌های این سوگواره پرداخت و گفت: بخش گرافیک این سوگواره در سال‌های گذشته با نام سوگواره مجازی اشراق به مدت هفت سال به فعالیت خود ادامه می‌داد، اما امسال با توجه به هم افزایی دفتر تبلیغات اسلامی، رادیو معارف، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان، بسیج رسانه و شبکه ولایت و شکل‌گیری نخستین سوگواره بین‌المللی ملت امام حسین (ع)، صورت خاصی به خود گرفته است.

مدیرکل فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه در راستای فعالیت‌های گرافیکی یک سلسله دوره‌های آموزشی در بستر مجازی انجام می‌شود، افزود: ما در این سوگواره می‌خواهیم ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای مشتاقان این عرصه در فضای مجازی را شناسایی کرده و آنها را ساماندهی کنیم.