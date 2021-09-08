۳ شناور حامل قاچاق در بندر بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یداله شرفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق در آب‌های استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و شاهد کشفیات فراوانی هستیم.

وی اضافه کرد: دریابانان با اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی بر آب‌های ساحلی استان و کنترل دقیق شناورهای تجاری و صیادی از ورود هرگونه کالای قاچاق جلوگیری و عرصه را بر قاچاقچیان و مجرمین و افراد سودجو تنگ می‌کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره اجرای طرح تشدید و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در این راستا سه فروند شناور حامل قاچاق در آب‌های بندر بوشهر شناسایی و توقیف شد.

وی بیان کرد: در بازرسی از این شناورها هزار و ۶۴۰ ثوب پوشاک، ۲۴۰ جفت کفش، ۴۸۰ جفت لنز چشمی، تعداد دو میلیون و ۲۳۰ هزار عدد آدامس و… فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف شد.

شرفی با اشاره به اینکه در این راستا پنج نفر دستگیر و تحویل مقام قضائی شدند افزود: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۶۵ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال برآورد کردند.