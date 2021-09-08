پایان مسابقۀ کتابخوانی «ببعی و ببعو» با فروش 35هزارنسخه‌ کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر ششمین دوره مسابقه کتابخوانی پویا با محوریت مجموعه «ببعی و ببعو» توسط مرکز رسانه‌ای شیرازه و انتشارات نبات و با همکاری شبکه پویا و نهال برگزار و با انجام قرعه‌کشی نهایی، برندگان این دوره از پویش پویا معرفی شدند.

علی‌محمد سادات سرکی، مدیر محتوای انتشارات نبات، ضمن اشاره به برنامه‌های ترویجی و تبلیغی مرکز رسانه‌ای شیرازه برای پویش بزرگ کتابخوانی «پویا» گفت: مرکز رسانه‌ای شیرازه برای تمام کارهایی که در پویش پویا انجام می‌دهد، تیزرهای مختلف می‌سازد. برای این کتاب هم سه تیزر تولید شد که همه آن‌ها از شبکه پویا پخش شد. غیر از پویش، ما صفحۀ مجازی انتشارات نبات را هم داشتیم و علاوه بر این، بانک اطلاعاتی در باشگاه مشتریان تهیه کردیم که برای اعضا این باشگاه پیامک اطلاع‌رسانی پویش را ارسال می‌کردیم.

مدیر محتوای انتشارات نبات با اشاره به اینکه یک شخصیت آشنای مجموعه‌ انیمیشن‌های تلویزیونی به کتاب تبدیل شده، اشاره کرد: آشنا بودن کودکان با شخصیت ببعی و ببعو میزان اثرگذاری این کار را به وضوح بالا برد. از طرفی در این مجموعه دو ویژگی وجود داشت: یک ویژگی ساختاری و یک ویژگی محتوایی. ویژگی ساختاری این بود که ما یک مجموعه چهارجلدی را درست کردیم که یک جلد از آن بازی و سرگرمی‌های مهارت‌محور بود که با کاراکترها طراحی شده بود. از لحاظ محتوایی نیز اولین باری بود که ما جرئت و ریسک کردیم و کار کمیک برای بچه‌های خردسال تولید کردیم. در حوزه نوجوان کار کمیک داریم؛ اما برای کودکان چنین کاری یا نداریم یا کمتر داریم. این اولین کمیکی بود که در حوزه خردسال از داستان‌های ببعی و ببعو که بچه‌ها با آن آشنا بودند، درست شده است. کنار هم قرار گرفتن این ویژگی‌ها برای دیده شدن اثر، بسیار مؤثر بود و بچه‌ها با کاراکترهایی که می‌شناختند و دوستشان داشتند، به خوبی ارتباط برقرار کردند.

سادات سرکی درباره بازخوردهای برگزاری این پویش که مخاطبش گروه سنی خردسالان است، این‌طور گفت: بازخورد مخاطب خردسال بسیار عالی بود. آنچه ما از مخاطبان دریافت کردیم، حاکی از رضایت آنان بود و حتی به ادامه تولید مجموعه‌های دیگر نیز ترغیب می‌شدیم.

همچنین سادات سرکی درباره ادامۀ تولیدات این مجموعه گفت: این مجموعه 140 جلد است که ما تا الآن فقط چهار جلد اول را وارد بازار کردیم. هشت‌ جلد بعدی آن آماده چاپ است و در قالب مجموعه‌های چهار جلدی وارد بازار نشر خواهد شد.

امین زینلی، دبیر پویش پویا نیز ضمن اشاره به فروش ۳۵هزارنسخه‌ای این مجموعه افزود: تیزرهایی که برای این دوره از پویش تولید کرده بودیم، از شبکه پویا پخش شد و با استقبال خوب مخاطبان هم مواجه شد. در پایان این پویش، حدود ۳۵هزار نسخه از کتاب فروش رفت و ۸۳۰۰ نفر هم در مسابقه پیامکی شرکت کردند.

زینلی با رد این فرضیه که قیمت بالای کتاب مانع از خرید آن و شرکت در مسابقه می‌شود، افزود: با توجه به اینکه انیمیشن این کتاب از شبکه کودک پخش شد، با استقبال ویژه‌ای روبه‌رو شد و توانست جزو موفق‌ترین کتاب‌های پویش پویا باشد. این مجموعه که شامل سه کتاب داستان و یک کتاب کار بود، برای بچه‌ها و خانواده‌ها بسیار جذاب و باکیفیت بود. ما فکر می‌کردیم شاید قیمت این مجموعه چهارجلدی استقبال مخاطبان را کاهش دهد؛ اما این‌طور نشد.

گفتنی است بر اساس اعلام دبیرخانۀ پویش کتابخوانی پویا، قرعه‌کشی این دوره از مسابقه انجام شد و جایزه ده میلیون ریالی به مدینه آقایی و جایزۀ پنج میلیون ریالی به فاطمه ستوده و عبدالله باران‌زهی اهدا شد. همچنین فرزانه دانشور، ‌جعفر عبدی، علی رجایی‌راد، زهرا کشاورز میرزایی، پروانه رامیان، محبوبه زارع، علی داد بلوچ‌زاده، مهین قلی‌زاده، نعیمه خان‌محمدی، اعظم مؤمنی، مهدیه کیایی، فاطمه ابراهیمی، هاجر سهیلی‌پور، الهه یزدانی، پیام یوسفی نورالدین‌وند، محمدمتین طهماسبی، الهام نصری، احمد آقایان، نازنین‌زهرا کوهستانی، مهرانه نعیمی، زهرا بهارلویی، شبنم آذرخش، فائقه جمال‌الدین، محمدرضا عبادیانی، علی‌اصغر گلستانی‌فرد، سیده الهام ابراهیمی، فاطمه رهبری، عاطفه صمیمی، جلال صفایی‌ اصل، برسابه یزدان‌پناه، سهیلا جوادی، فرشاد واحدی، محبوبه عادلی‌فرد، حسین حقیقت، علی گاموربندری، نرجس سیاوشی، محمد منتظری میلادی، محسن خلیلی‌مهر، مهدیه جیریایی و عصمت فرهادی کوشکی برندگان جایزه دو میلیون ریالی این مسابقه شدند.