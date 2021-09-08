تبانی دلالان خرما کمر نخلداران خوزستان را شکست

مسعود اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محصول خرمای نخلداران استان خوزستان به ثمر رسیده و نرخ ۹ هزار و ۲۰۰ تومان توسط دولت برای خرید هر کیلو خرما تصویب و به تعاون روستایی ابلاغ شده است ولی دلالان و خریداران بخش خصوصی خرما در یک تبانی غیراخلاقی با اعلام عدم نیاز به خرما سعی در پایین آوردن قیمت خرما به شکل نامعقول و غارت دسترنج خرماداران استان دارند.

وی افزود: اتحادیه تعاون روستایی استان به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان تعاون روستایی است که باید دستور خرید تضمینی خرما را به قیمت ۹ هزار و ۲۰۰ تومان اجرایی کند تا قیمت‌گذاری از دست دلالان خارج شود اما این اتحادیه در انفعال قرار دارد و تا این لحظه اقدام مؤثری برای خرید تضمینی خرما و اجرای دستور دولت نداشته است.

رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر با وجود اینکه قیمت خرما ۹ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است اما دلالان قیمت‌های زیر هشت هزار تومان را به برخی نخلداران پیشنهاد می‌دهند و این به معنای نابودی و غارت دسترنج نخلداران زحمتکش استان خوزستان است.

اسدی ادامه داد: اتحادیه تعاون روستایی خوزستان سال‌هاست که به خوبی اداره نمی‌شود و اکنون نیز مدت‌هاست بدون مدیرعامل است به‌عنوان پاشنه آشیل بخش کشاورزی استان عمل می‌کند؛ حتی ساختمانی که مدیرکل تعاون روستایی استان در آن نشسته متعلق به اتحادیه تعاون روستایی استان است.

رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های کشاورزی خوزستان افزود: از خلیلیان استاندار جدید خوزستان و دستگاه‌های نظارتی استان انتظار داریم به‌طور سریع به این وضعیت وخیم و نگران‌کننده خرما ورود کنند.

وی گفت: همچنین از امیری زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به‌عنوان متولی بخش کشاورزی خوزستان انتظار داریم که اقدامات جدی در ورود به مسئله وضعیت اتحادیه تعاون روستایی استان داشته باشد و از وی تقاضا داریم که این موضوع را در دستور کار اولین جلسه شورای کشاورزی استان برای اتخاذ تصمیمات قاطع قرار دهد.