به گزارش خبرگزاری مهر، امور فرهنگی خواهران حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها و به یاد سه ساله اباعبدالله الحسین پویش عکس پدر-دختری با عنوان ریحانه الحسین ویژه دختران ۳ الی ۵ سال را برگزار می‌کند.

پدران خانواده‌های علاقمند به همراه دختران خود در سنین ۳ الی ۵ سال می‌توانند با رعایت شئون اسلامی وبا نمادی از شهیده سه ساله عکس یادگاری گرفته و به نشانیreyhanatoolhosein@ارسال نمایند.

لازم به ذکراست مهلت ارسال آثار از تاریخ ۲۰ الی ۳۱ شهریور می‌باشد.پس از پایان پویش و انتخاب بهترین آثار، اسامی پذیرفته شدگان عکس برتر در تاریخ ۱۰ مهرماه به آدرس astanenmehr@ اعلام می‌گردد.