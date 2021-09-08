نصب یادمان شهید مدنی در گلزار شهدا و چند نقطه از شهر همدان

مجید صفدریان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیت شهید مدنی یادگار روزهای مبارزه با طاغوت به همت اداره کل میراث فرهنگی مرمت شده است.

وی افزود: برای مرمت بیت شهید مدنی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل منابع استانی هزینه شد.

مسئول کمیته آثار ماندگار کنگره ملی شهید مدنی گفت: رایزنی لازم با بنیاد شهید مرکز برای تبدیل بیت شهید به موزه انقلاب اسلامی انجام شده که پس از دریافت مجوز لازم انجام می‌شود.

صفدریان با اشاره به کارهای کمیته آثار ماندگار برای گرامیداشت چهلمین سال شهادت شهید مدنی بیان کرد: مراسم ادای احترام به این روحانی برجسته ۲۰ شهریور ساعت ۸ صبح در بیت ایشان طبق روال هر سال برگزار می‌شود.

وی اعلام کرد: آغاز عملیات اجرایی المان فاخری از شهید مدنی در گلزار شهدای همدان در این ایام صورت خواهد گرفت و ۶ المان دیگر در مقابل بیت شهید و مر اکزی که از ایشان در همدان به یادگار مانده چون مسجد، درمانگاه، مؤسسه دارالایتام، حسینیه کوی دره مرادبیک و مؤسسه قرض الحسنه مهدیه هم انجام شده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه کار طراحی و نصب این المان‌ها از طرف شهرداری انجام شده، گفت: ویژه نامه یاد یاران به تعداد ۵۰۰ جلد هم به همت بنیاد شهید چاپ شه که در کنگره شهید مدنی توزیع می‌شود.

صفدریان اعلام کرد: کار تدوین کتاب «سید العلماء الاعلام» توسط مؤسسه شهید مدنی و دبیرخانه کنگره انجام شده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به چاپ رسیده که در روز برگزاری کنگره رونمایی خواهد شد.

وی افزود: آثار شنیداری و مکتوب شهید مدنی و عکس‌های ایشان هم جمع آوری و بیشترین زحمت این کار با مرکز اسناد و کتابخانه ملی بوده است.

کنگره ملی آیت‌الله شهید مدنی ۲۰ شهریور به مناسبت چهلمین سالروز شهادت این روحانی برجسته در همدان برگزار می‌شود.