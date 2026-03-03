به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صفدریان در پی انتشار اخبار غیررسمی در رابطه با آمار شهدا اظهار کرد: از هم استانی های عزیز تقاضا دارم در هیچ شرایطی به شایعات و اخبار منتشر شده در فضای مجازی که فاقد منبع رسمی هستند، توجه نکرده و به آن‌ها بی‌اعتنایی باشند.

وی با تاکید بر اینکه تنها مرجع رسمی و معتبر برای اطلاع‌رسانی درباره آمار و اسامی شهدای گرانقدر، روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان است، ادامه داد: تا این لحظه یعنی ساعت ۱۶:۰۰ تاریخ دوازدهم اسفند، تعداد شهدای سرافراز استان همدان به ۲۶ تن رسیده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان افزود: هرگونه عدد و رقم دیگری در رابطه با تعداد شهدای همدان به شدت تکذیب می‌شود.