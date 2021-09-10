تشخیص قارچ‌ سیاه دشوار است/ تدوین شیوه نامه درمان مناسب

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد پاکدل، با عنوان این مطلب که تشخیص بیماری موکورمایکوزیس یا قارچ سیاه بسیار پیچیده است و نیازمند بررسی آزمایشگاهی و نمونه‌برداری است، گفت: مدیریت زمان در درمان مناسب این بیماری بسیار مهم است.

وی افزود: روش‌های تشخیصی همیشه شک برانگیز بوده و مطمئن نبودیم بهترین روش درمان مناسب برای بیماران کدام است، از این رو نیاز به یک راهنمای بالینی احساس شد و من تصمیم به تدوین یک شیوه‌نامه برای درمان مناسب این بیماران گرفتم و بلافاصله همکاران دیگر نیز به من ملحق شدند.

پاکدل گفت: این تیم از رشته‌های تخصصی داخلی عفونی گوش و حلق و بینی و پزشکان متخصص در حوزه کنترل دیابت و اساتید و دانشمندان تشکیل شد. مشارکت همکاران در سراسر کشور در استفاده از شیوه‌نامه در کشف بیماری و درمان به موقع بیماران کمک می‌کند.

وی در خصوص چگونگی اجرای این طرح افزود: با شروع اپیدمی کووید ۱۹ تعداد بیماران مبتلابه قارچ سیاه افزایش یافت از این رو مطالعاتی در خصوص شناسایی ارتباط میان بیماری کووید ۱۹ و شیوع بیماری قارچ سیاه انجام شد.

پاکدل ادامه داد: این مطالعات برگ خریدهای مختلف بسیاری را به ما نشان داد که نه تنها عفونت با کووید ۱۹ به‌تنهایی عامل خطر برای بروز این بیماری است بلکه افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، بیماران دیابتی، افرادی که دچار ضعف ایمنی هستند و افرادی که بیماری‌های دیگر مثل سرطان دارند در برابر این بیماری آسیب پذیری بیشتری دارند از طرفی این مطالعات نشان داد که در بعضی موارد تظاهرات این بیماری با توجه به پیشرفت این بیماری با انتظارات کلاسیک متفاوت است و این در تدوین یک شیوه‌نامه بسیار مهم بود که بدانیم علائم اولیه این بیماری در حال حاضر چیست و چه مواردی را باید هشدار دهیم.