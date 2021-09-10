امکان تحصیل دانشجویان برتر پزشکی در دکتری تخصصی ۲ رشته طب ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اجرای آئین نامه آموزشی دوره MD-Ph.D مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در دانشکده طب ایرانی برای اولین دوره از بین واجدین شرایط اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

واجدین شرایط از بین دانشجویان پزشکی کلان منطقه ۹ نظام سلامت (دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای مشهد، بیرجند، سبزوار گناباد، تربت حیدریه و دانشکده های علوم پزشکی منطقه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد) که مقطع کارآموزی را گذرانده اند و دارای شرایط ذیل باشند انتخاب خواهند شد.

الف) کسب معدل بالاتر از ۱۶ در مقطع علوم پایه، یا کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره میانگین نمرات ۵ درصد اول دانشگاه در آزمون جامع علوم پایه

ب) کسب معدل بالاتر از ۱۶ در مقاطع پاتوفیزیولوژی و کاراموزی یا کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره میانگین نمرات ۵ درصد اول دانشگاه در آزمون جامع پیش کارورزی

ج) کسب معدل کل بالاتر از ۱۵ در مقاطع علوم پایه، پاتوفیزیولوژی و کارآموزی

د) نداشتن مشکلات آموزشی اعم از مردودی در دروس و مشروطی

هـ) ارائه درخواست دانشجو واجد شرایط برای ورود به دوره

دانشجویان باید مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه، تا شروع دوره دکتری تخصصی Ph.D، کارورزی فقط چهاربخش ماژور (داخلی، جراحی، کودکان و زنان و زایمان) را گذرانده باشند.

توجه مهم: مشمولین نظام وظیفه باید قبل از پذیرش نبست به تمدید معافیت تحصیلی خود از حوزه نظام وظیفه اقدام کرده تا در دوره مذکور مشکل معافیت تحصیلی نداشته باشند و باید مراتب به رابط نظام وظیفه دانشگاه در خصوص تایید سنوات تحصیلی اعلام شود.

رشته ها و ظرفیت های مورد پذیرش شامل طب سنتی ایرانی ۳ نفر و طب سوزنی ۲ نفر است.

مهلت ثبت نام تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۰ است و دانشجویان متقاضی باید به دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کنند.

داوطلبین واجد شرایط به مرحله مصاحبه علمی- تخصصی معرفی می شوند. ملاک پذیرش نهایی براساس ۸۰ درصد معدل کل و ۲۰ درصد نمره مصاحبه بوده و اولویت با رتبه های برتر خواهد بود.

پذیرفته شدگان دوره برابر دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه از حمایت و مساعدت های آموزشی و اداری برخوردار خواهند بود.

به دانش آموختگان این دوره، دو دانشنامه MD و Ph.D اعطا می شود و دانش آموختگان می توانند از مزایای دانش آموختگان دوره های دکتری تخصصی (Ph.D.) و دانش آموختگان دوره دکتری عمومی پزشکی استفاده کنند.