اینفلوئنسرهای آلمانی ملزم به برچسب زنی محتوای تبلیغاتی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق رأی دادگاهی عالی در آلمان، اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی که از شرکت‌ها برای تبلیغ محصولاتشان پول دریافت می‌کنند باید پست‌های حاوی چنین محتوایی را با برچسبی خاص مشخص کنند.

اینفلوئنسرها هزاران فالوئر دارند و برای تبلیغ کالاها در اینستاگرام مبالغ هنگفتی از شرکت‌ها دریافت می‌کنند.

این رأی دادگاه فدرال آلمان در خصوص پرونده ۳ اینفلوئنسر اینستاگرامی بود. طبق این رأی اگر اینفلوئنسری از شرکتی دستمزد نگیرد، می‌تواند بدون برچسب تبلیغات محصول را نشان دهد.

دادگاه در خصوص یک اینفلوئنسر اعلام کرد که از آنجا که وی برای تبلیغ یک برند مربا پول دریافت کرده باید در این باره شفاف سازی می کرده است. اما دادگاه پرونده‌های یک مجری تلویزیونی و یک اینفلوئنسر دیگر که درباره یک اسباب بازی پستی منتشر کرده بودند را رد کرد. زیرا آنها پولی از شرکت تولید کننده اسباب بازی برای تبلیغ دریافت نکرده بودند. بنابراین مجبور نبودند به پست‌های خود برچسب تبلیغاتی اضافه کنند.

سال گذشته اینستاگرام به توافقی با سازمان رقابت و بازارهای انگلیس (CMA) دست یافت تا با تبلیغات پنهان اینفلوئنسرها درتصاویر و ویدئوهای اینستاگرامی مقابله کند.