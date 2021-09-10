شناسایی ۲۱۱۱۴ بیمار جدید کرونایی/ ۴۴۵ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: از دیروز تا امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۱ هزار و ۱۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۱۸۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۹۱۳ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۴۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱۳ هزار و ۳۸۰ نفر رسید.

تا کنون ۴ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۹۰۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۷ هزار و ۴۱۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۰ میلیون و ۱۷ هزار و ۳۷۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۲۴۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۴۴ شهر در وضعیت نارنجی و ۵۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.