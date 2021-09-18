شناسایی ۱۲۸۴۷ بیمار جدید کرونایی/ ۳۵۵ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: از دیروز تا امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۲ هزار و ۸۴۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۱۲۴ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۶۰ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۵۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱۶ هزار و ۷۹۱ نفر رسید.

تا کنون ۴ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۸۹۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۶ هزار و ۸۳۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۰ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۱۰۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۵۷ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۳۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۳۶ شهر در وضعیت زرد و ۱۷ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.