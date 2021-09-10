انتشار فیلمی از سوئیت حسین فریدون در زندان اوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها پس از انتشار فیلم‌هایی از زندان اوین با انتشار فیلمی که قبل از تاریخ انتشار فیلم‌های زندان اوین ضبط شده و مربوط به بندی است که ادعا شده اتاق اختصاصی حسین فریدون است، نوشت: کیفیت اخبار رسانه‌های مزدور را قضاوت کنید.

وی با اشاره به فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی درباره زندان اوین، در توئیتر نوشت: «حال که غبارها فرونشسته و بهتر می‌توان برخی مسائل و واقعیات را تحلیل کرد، فیلمی که قبل از تاریخ انتشار فیلم‌های زندان اوین ضبط شده و مربوط به بندی که ادعا شده اتاق اختصاصی حسین فریدون است را ببینید و کیفیت اخبار رسانه‌های مزدور را قضاوت کنید.»