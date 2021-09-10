قیمت جهانی نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی نفت خام در حالی بالا رفت که بخشی از تولید نفت خام آمریکا همچنان پس از طوفان آیدا مسدود مانده است.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک جهانی قیمت نفت، تا ساعت ۱۳:۳۲ به وقت تهران، ۱.۷۱ درصد جهش کرد و به ۷۲.۶۷ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا هم تا این لحظه ۱.۶۷ درصد جهش کرد و به ۶۹.۲۷ دلار رسید.

رویال داچ شل، بزرگترین تولیدکننده نفت خلیج مکزیک آمریکا اعلام کرد به علت خسارت ناشی از طوفان آیدا بخشی از قراردادهای صادرات خود را کنسل کرده است.

با وجود گذشت بیش از یک هفته از طوفان آیدا هنوز ۱.۴۰ میلیون بشکه در روز از تولید نفت اسکله‌های نفتی خلیج مکزیک آمریکا تعطیل است و یک میلیون بشکه در روز از تولید پالایشگاه‌های سواحل خلیج هم به مدار بازنگشته است.