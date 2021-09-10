هیئت های نوپدید نوجوانان در کوار تجلی رویش های انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید گشول در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: در شهرستان کوار هیأت‌های نوپدید نوجوانان تجلی رویش‌های انقلابی و زمینه رشد فرهنگی است.

وی با اشاره به حضور جوانان و نوجوانان هنرمند کوار در نمایش اشک آسمان در شهرستان فیروز آباد افزود: در این نمایش جوانان و نوجوانان هیأتی کوار توانمندی خود را در عرصه هنری به نمایش گذاشتند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان کوار در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم دانش افزایی و ریشه کنی بیسوادی در این شهرستان تاکید کرد و گفت: این شهرستان در زمینه ریشه کنی بیسوادی تلاش زیادی داشته و آمار ۹۵ درصدی با سوادی در این شهرستان نشانگر این مدعاست.

حجت الاسلام گشول بیان کرد: در شهرستان کوار در سال ۹۵ تعداد چهار هزرا و ۸۵۹ نفر بی‌سواد داشتیم اما هم اکنون دوهزار و ۳۰۰ نفر بی‌سواد داریم و درصد باسوادی از ۹۱ درصد به ۹۵ درصد رشد پیدا کرده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش آموزشیاران نهضت سواد آموزی اضافه کرد: نهضت سوادآموزی و آموزش‌دهندگان آن تلاش فراوانی برای کاهش آمار بی‌سوادی در کوار داشته‌اند که جای بسی تقدیر دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان کوار در خطبه دوم نماز جمعه این هفته کوار به مسئولیت دولت سیزدهم در بازسازی اعتماد عمومی نیز اشاره کرد و متذکر شد: دولت اسلامی در گام دوم انقلاب باید به تحول عمیق در ساختار اداری و تربیت مدیران کاردان توجه کند.

گشول ابراز کرد: باید مدیریت جهادی بر دیوان‌سالاری فرسوده ترجیح داده شود تا با انضباط اداری، عقلانیت، غیرت و شجاعت و توجه به توان داخلی دولت اسلامی تحقق یابد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان کوار به مذاکرات ایران با کشورهای دیگر نیز گریزی زد و خاطرنشان کرد: مذاکره فقط برای رفع تحریم‌ها باید صورت بپذیرد در غیر این صورت باید در مذاکرات تجدیدنظر شود و با عقلانیت و حکمت و عزت و مصلحت و با محوریت طرح راهبردی مجلس شورای اسلامی با نظارت شورای‌عالی امنیت ملی عمل شود.

خطیب نماز جمعه کوار تلاش رسانه‌ای دشمنان را تحریف حقایق دانست و گفت: انگاره‌سازی غیرواقعی و غلط و بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی نقاط ضعف است و هدف دشمن ایجاد اشتباه محاسباتی، عملیات روانی و احساساتی کردن جامعه برای زمین‌گیر کردن جبهه انقلاب و از بین بردن شجاعت انقلابی و ایجاد تفرقه و خصومت تجربه انقلاب است.

حجت الاسلام گشول یادآور شد: این تلاش رسانه‌ای و توطئه رسانه‌ای دشمن با تحلیل درست و بصیرت باید از بین برود.

امام جمعه کوار در ادامه بیان کرد: تنها راه نجات افغانستان دولت فراگیر ملی با حضور همه اقوام و گروه‌ها در حاکمیت و توجه به آرای مردم و اراده و خواست مردم است.

او تاکید کرد: همسایگان و نهادهای بین‌المللی باید فعال و هماهنگ عمل کنند و با وحدت و وفاق ملی در افغانستان از تحرک داعش و مانند آن جلوگیری شود.

وی در خاتمه یادآور شد: ایران در طرح‌های نظامی و امنیتی دشمن وارد نخواهد شد اما از ملت مظلوم افغانستان حمایت می‌کند و برای تحقق دولت فراگیر ملی و حفظ آرامش افغانستان تلاش می‌کند.