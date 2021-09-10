به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو اربعین، محمد بخشایش تهیه کننده برنامه «سر به راه» گفت: با توجه به اینکه امسال هم برای خیلی از مردم میسر نیست که در راهپیمایی پیاده روی اربعین شرکت کنند، با امواج رادیو سعی در به وجود آوردن حال و هوای عزاداری مردم در راهپیمایی عظیم اربعین را داریم.

وی افزود: در این راستا برای تداعی حال و هوای عزاداری مردم در آن منطقه، در این برنامه به پخش مداحی‌های اربعینی و خواندن پیام مردم می‌پردازیم.

این تهیه کننده تصریح کرد: اطلاع رسانی در مورد شرایط و وضعیت کربلا از مهمترین قسمت‌های این برنامه است. همچنین از بیست و هفتم ماه صفر از کربلای معلی برنامه را روانه آنتن می‌کنیم.

بخشایش با اشاره به مهمانان برنامه گفت: مداحان و سخنرانان به نام از مهمانان برنامه هستند که هر شب با یکی از آنها گفتگو می‌کنیم و ذکر مصیبتی در رثای شهدای کربلا خوانده می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: فاطمه عباسی گوینده برنامه «سر به راه» است که هر روز و تا پایان ماه صفر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ از آنتن رادیو اربعین پخش می‌شود.

شبکه رادیویی اربعین از طریق موج اف ام ردیف ۹۵/۵ مگاهرتز، گیرنده‌های دیجیتال و برنامه ایرانصدا قابل دریافت و از طریق سایت www.iranseda.ir در دسترس هموطنان است۔