ضرورت به روز رسانی تجهیزات پزشکی حوزه بیماری های زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر رضوی شیرازی مدیر عامل یک شرکت داروسازی در مراسم رونمایی از دستگاه تشخیصی بیماری‌های زنان، گفت: بحث تجهیزات پزشکی مربوط به بیماری‌های زنان و زایمان در کشور ما مهجور است و نهادهای ذی ربط کمتر به این رشته بها داده اند. اما ما به عنوان شرکتی که در حوزه تکنولوژی‌های تجهیزات پزشکی کار می‌کنیم، مرتباً برای ورود و انتقال تکنولوژی به کشور و تولید تکنولوژی‌ها در این حوزه تلاش می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته شرکت دانش بنیان را تأسیس کرده ایم و مجوز کارخانه گرفته شده و در آینده نزدیک کار تولید را هم شروع خواهیم کرد.

رضوی تأکید کرد: ما در حوزه تجهیزات پزشکی بیماری‌های زنان بسیار به روز هستیم و تا امروز تجهیزات خاصی نداریم که در کشورهای دیگر باشد و در کشور ما نباشد. ما دائماً در حال مذاکره با کمپانی‌های خارجی هستیم و نوید می‌دهیم همه تجهیزات دستگاهی و مصرفی که توسط کمپانی‌های معتبر در سراسر دنیا تولید می‌شود، در ایران داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هدف ما واردات و تولید سیستم‌هایی است که به ارتقا سلامت زنان و کاهش هزینه‌ها کمک کنند، گفت: در سال گذشته و ابتدای امسال دو بخش مهم را تأسیس کردیم که یک بخش آن مربوط به آنکولوژی و سرطان شناسی است که به طور حرفه‌ای روی آن قرار است کار کنیم و با چند شرکت سطح بالا قرارداد بسته ایم.

رضوی در خصوص فضای کسب و کار و تجارت اظهار داشت: برای واردات تکنولوژی‌ها و تجهیزات پزشکی با مشکلات مختلفی روبرو هستیم و برای ورود یک محصول به کشور سختی‌های زیادی را از جمله فشار تحریم‌ها تحمل می‌کنیم اما کمک به سلامت مادران کشورمان برای ما بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: تحقیقات و مذاکرات ما برای این دستگاه یک سال و نیم طول کشید تا به سرانجام برسد و ابتدای امسال تلاش‌های ما به نتیجه رسید.