عرصه های مدیریتی کشور نیازمند مدیرانی با روحیه جهادی وانقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت نعمتی که در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سخن می‌گفت تقوای الهی را راهی برای رسیدن به رحمت خداوند متعال دانست و اظهار کرد: کرم و بخشش خداوند بی پایان است، و ما مؤمنان همواره باید چشم انتظار عنایت و بخشش خداوند متعال باشیم تا به سعادت برسیم.

وی مردم و مسئولین را به مردم داری و عطوفت در جامعه دعوت کرد و افزود: کسی که در مقابل مردم تکبر کند بداند که این کار او، ظلم به مردم و ظلم به خون شهدا است.

امام جمعه شهرستان نیر در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است بازسازی اعتماد عمومی و ساختار فرهنگی و اقتصادی کشور است که باید مسئولین در تمام دوران مدیریتی خود لحظه‌ای از این وظیفه بزرگ سر باز نزنند.

حجت الاسلام نعمتی بر بازسازی انقلابی عرصه‌های مدیریتی در همه بخش‌ها تاکید کرد و گفت: دولت سیزدهم برای بازسازی انقلابی عرصه‌های مدیریتی باید مدیریت کشور را به درستی ریل گذاری کرده و انقلابی گری را با مدیریت انقلابی و مدیریت جهادی برای اصلاح امور کشور، سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.

وی شاخص انقلابی گری در مدیریت کشور را علاوه بر پایبندی به آرمان‌های انقلابی، استقلال همه جانبه کشور در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی پای بند دانست و گفت: فرسایشی کردن مذاکرات، توان سیاسی و دیپلماسی مسئولان را در مسیرهای دیگر ناکام می‌گذارد.

امام جمعه شهرستان نیر با بیان اینکه امید به مذاکرات فرصت تعامل و تبادل ایران با کشورهای دیگر را می‌گیرد، تصریح کرد: مجلس و دولت تلاش گر برای تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای باید یک هوشمندانه عمل کنند تا عزت و مصلحت کشور حفظ شود.

حجت الاسلام نعمتی گفت: تنها با مهندسی خردمندانه افکار عمومی داخل و خارج می‌توان برای رفع مشکلات موجود بر سر راه هسته‌ای اقدام کرد بطوری که اولین انتظار مردم از دولت و مجلس انقلابی نیز همین است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز ۱۱ سپتامبر اشاره کرد و گفت: لشگر کشی آمریکا به افغانستان و حضور جنایات آمیز آمریکا به مدت ۲۰ سال، خسارات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی سنگین برای مردم این کشور به وجود آورد و خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی در کنار حادثه فرودگاه کابل، ضربه مهلک به مردم افغانستان بود که نشان از جنایات فجیع آمریکا است.

امام جمعه نیر با بیان اینکه دولت مطلوب افغانستان دولت برخواسته از خواست و اراده و آرای مردم افغانستان با حفظ تمامیت ارضی و استقلال این کشور است، گفت: آمریکا با حمله به افغانستان، رؤیای خاورمیانه جدید را در سر داشت، غافل از اینکه اگر قرار بر تشکیل خاورمیانه جدید است این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام خواهد بود.

حجت الاسلام نعمتی یکی از راهبردهای دشمنان انقلاب در جنگ نرم رسانه‌ای و روانی دشمنان را تصویرسازی کاذب از حقایق جامعه و واژگون نشان دادن واقعیت‌ها و مخدوش کردن تصویر روشن از اوضاع کنونی و تیره و تار جلوه دادن آینده عنوان کرد و گفت: نمونه‌ای از تصویر سازی های کاذب دشمنان توسط جبهه معارض داخلی و خارجی با جنگ رسانه‌ای و روانی جامعه بود که پنهان کاری مسببان اصلی باعث وقوع وضعیت موجود در کشور شده است.

امام جمعه شهرستان نیر مطالبات مردم در انتخابات ۱۴۰۰ را یادآور شد و گفت: تغییر وضعیت نابسامان اقتصادی، شناسایی و مجازات مفاسد خواسته اصلی مردم از مسئولان نظام و کشور است.