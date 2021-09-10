کابینه جدید لبنان متولد شد/ اسامی وزیران کابینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نجیب میقاتی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت این کشور بعد از ظهر امروز جمعه برای دیدار با میشل عون، رئیس جمهوری کشورش، راهی کاخ ریاست جمهوری بعبدا در حومه شهر بیروت شد و دقایقی پس از آن، نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان (پارلمان) نیز به آنها اضافه شد.

در جریان دیدار سه طرف در کاخ بعبدا نیز، عون و میقاتی در حضور بری، فرمان تشکیل کابینه جدید دولت لبنان را به امضا رساندند تا این کشور پس از گذشت بیش از یک سال از استعفای دولت تحت رهبری «حسان دیاب» و فعالیت آن به عنوان دولت پیشبرد امور، در نهایت از بن بست سیاسی خارج شود.

به دنبال آن نیز، «محمود مکیه»، دبیرکل هیئت دولت لبنان اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور سه فرمان مبنی بر قبول استعفای دولت حسن دیاب، معرفی نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر جدید و تشکیل کابینه جدید دولت به ریاست وی را صادر کرده است.

اسامی کابینه جدید لبنان

مکیه در ادامه همچنین اعضای کابینه دولت جدید لبنان متشکل از نخست وزیر، معاون نخست وزیر و ۲۲ وزیر را به شرح ذیل معرفی کرد:

بسام مولوی وزیر کشور و شهرداری، فراس الابیض وزیر بهداشت، ناصر یاسین وزیر محیط زیست، امین سلام وزیر اقتصاد، یوسف خلیل وزیر دارایی، علی حمیه وزیر مشاغل،، عباس الحاج حسن وزیر کشاورزی، محمد مرتضی وزیر فرهنگ، مصطفی بی رم وزیر کار، عباس حلبی وزیر آموزش پرورش و آموزش عالی، عصام شرف الدین وزیر مهاجرت، عبدالله ابوحبیب وزیر خارجه، جونی قرم وزیر ارتباطات، ولید نصار وزیر گردشگری، جورج قرداحی وزیر اطلاع رسانی، هنری خوری وزیر دادگستری، سعاده الشامی معاون نخست وزیر، ولید فیاض وزیر انرژی و امور آبی، موریس سلیم وزیر دفاع، هیکتور حجار وزیر امور اجتماعی،، جورج کلاس وزیر جوانان و ورزش، نجلا ریاشی وزیر توسعه اداری، جورج دباکیان وزیر صنایع.

میقاتی: اوضاع سخت است ولی کار نشدنی نیست

نخست وزیر لبنان پس از تشکیل کابینه گفت: اوضاع سخت و دشوار است اما هیچ چیزی غیر ممکن نیست. من با همه طرف‌های بین المللی برای تامین نیازهای اساسی زندگی لبنان رایزنی و گفتگو خواهم کرد.

وی افزود: به سراغ کشورهای عربی خواهم کرد و برادران عرب ما، لبنان را رها نخواهند کرد.

نخست وزیر لبنان با اشاره به اینکه باید به بحث‌های حاشیه‌ای و سیاسی پایان داده شود، تاکید کرد: الان وقت عمل است نه جدل سیاسی. ما به عنوان یک کشور هستیم نه گروهی علیه دیگری. ما به سند وفاق ملی پایبند خواهیم بود. امیدواریم که بتوانیم اوضاع را سرو سامان دهیم و روند فروپاشی کنونی در لبنان را متوقف کنیم.

وی در ادامه اعلام کرد که برای سرو سامان گرفتن اوضاع لبنان به سوی همه به غیر از رژیم صهیونیستی دست کمک دراز خواهد کرد.

نجیب میقاتی در تاریخ چهارم مرداد از سوی میشل عون مأمور تشکیل کابینه شد. لبنان از مرداد سال گذشته تاکنون دولت رسمی نداشت و «حسان دیاب» به عنوان نخست‌وزیر پیشبرد امور در این کشور فعالیت می‌کرد.