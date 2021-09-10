مرمت خانه تاریخی میرزایی دزفول آغاز شد

مهدی چناری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خالی بودن این بنا در سال‌های گذشته باعث بروز آسیب‌های جدی نظیر ریزش طبقه اول و بخش زیادی از پوشش طبقه همکف شده بود و ادامه این روند تهدید جدی برای پایداری بناهای همجوار به شمار می‌رفت.

وی افزود: در این عملیات، پاک‌سازی کامل بنا شامل خارج کردن آوار حاصل از ریزش، مرمت دیوار بیرونی مشرف به گذر به‌منظور جلوگیری از ایجاد حادثه برای شهروندان، مرمت دیوارهای طبقه همکف و اجرای سقف انجام خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول عنوان کرد: این بنا از یک طرف به خانه ثبت ملی صنیعی و از طرف دیگر به خانه ثبت ملی کاظم خبازی و از طرف دیگر به ساباط صبیون متصل است.

چناری، قدمت خانه تاریخی میرزایی را مربوط به اواخر دوره قاجاریه اعلام کرد و گفت: خانه میرزایی در محله تاریخی لوریان قرار دارد و در ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شماره ۷۸۹۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

به گزارش مهر، دزفول دارای ۲۴۰ هکتار بافت تاریخی است.