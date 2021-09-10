پیگیری ویژه برای شناسایی و دستگیری عاملان قتل دختر بچه ایذه ای

حجت سفید پوست در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: عصر دیروز وقوع درگیری مسلحانه از سوی ارازل و اوباش به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و بلافاصله مأموران پلیس به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در جریان این درگیری، اصابت گلوله به سر دختری ۱۲ ساله موجب مرگ وی شد، ادامه داد: در پی این حادثه از همان لحظات اولیه تیم‌های عملیاتی ویژه پلیس تشکیل شدند.

سفیدپوست اظهار کرد: عاملان تیراندازی شناسایی شده‌اند و دستگیری آنها به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و نتیجه اقدامات به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز در پی تیراندازی ارازل و اوباش به سمت هم گلوله به سر دختر بچه ۱۲ ساله برخورد و موجب مرگ وی شد.