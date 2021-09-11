استقبال وزارت خارجه ترکیه از تشکیل دولت جدید در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه امروز با انتشار بیانیه‌ای حصول توافق بر سر تشکیل دولت جدید به رهبری نجیب میقاتی، مأمور تشکیل کابینه در لبنان پس از ۱۳ ماه را گامی مهم و مایه خرسندی دانست.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه ترکیه با تاکید بر ضرورت کسب رأی اعتماد دولت در حال تشکیل از مجلس این کشور تصریح کرد که آنکارا آماده ارائه هرگونه کمک در زمینه تأمین امنیت، ثبات و رفاه لبنان و مردم این کشور است.

لازم به ذکر است، روز گذشته، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان فرمان کابینه پیشنهادی نجیب میقاتی، مأمور تشکیل دولت جدید این کشور را امضا کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان، عون و میقاتی بر سر کابینه جدید به توافق رسیدند.

گفته می‌شود «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان نیز در مراسم امضای لیست اعضای کابینه حضور داشته است.