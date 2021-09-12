خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان بوشهر در منطقه گرم و خشک کشور واقع شده است و از نظر منابع آبی با کمبودهای بسیار زیادی روبرو است که شامل چالشهایی در آب شرب و آب کشاورزی میشود.
طی سالهای اخیر بسیاری از دشتهای استان بوشهر در وضعیت بحرانی و ممنوعه قرار گرفته و کاهش میزان آورد رودخانه و کاهش شدید سطح ایستابی بیانگر وخامت وضعیت آبی این استان است.
هر چند استان بوشهر یکی دو سال نسبتاً خوب از نظر بارشی را تجربه کرد ولی سال گذشته بار دیگر اسیر خشکسالی شد و با کمبود جدی در زمینه منابع آبی روبرو شده است.
طبق پیشبینیها کمبود بارندگی در استان بوشهر ادامه خواهد یافت و امسال نیز پاییز بسیار خشکی در حد یک تابستان پیش روی استان بوشهر است.
این کاهش بارشها و تکرار سالهای خشک و کمبارش خطری جدی برای عرصههای کشاورزی استان به حساب میآید و لازم است که کشاورزی این استان به سمت کشت متراکم و گلخانهای برود.
پاییز خشک در راه است
بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، وضعیت بارش پاییز امسال در اکثر مناطق کشور توسط عمده مدلهای جهانی کمتر از مقادیر متوسط بلندمدت پیشبینی شده که این کاهش برای نیمه غربی کشور بیشتر چشمگیر است.
بر این اساس، وضعیت بارشها در فصل پاییز در بیشتر مناطق کشور (بهجز مناطق واقع در سواحل دریای خزر و برخی از مناطق جنوبی) متناسب با پیشبینی دو مرکز Meteo France و NCEP کمتر از میانگین بلندمدت پیشبینی شده است که این شرایط در نیمه غربی کشور با اتفاق نظر بیشتری بین مدلهای مختلف همراه است.
در برخی مناطق رشته کوه زاگرس، کاهش بارش نسبت به میزان بلندمدت تاریخی همین دوره بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
لزوم ارتقای کارایی مصرف آب
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان بارش باران نقش مهمی در کشاورزی دارد و در سالهای کمبارش شاهد کاهش میزان تولید محصولات کشاورزی هستیم.
خسرو عمرانی بیان کرد: با توجه به وضعیت بارشهای استان بوشهر باید تدابیر لازم به منظور استفاده از شیوههای نوین کشاورزی در محیطهای کنترلشده بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
وی کاهش سطح کشت و ارتقای کارایی مصرف آب را از راهکارهای عبور از کمآبی دانست و ادامه داد: یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در بخش کشاورزی موضوع تغییر اقلیم است که باید مد نظر قرار گیرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: خشکسالی، کاهش بارش، تغییر درجه حرارت، بروز بارندگیهای شدید و سیل آسا و بارندگی خارج از فصل از اثرات تغییر اقلیم در استان بوشهر است.
توسعه کشت متراکم و گلخانهای
وی بیان کرد: در سال گذشته اثرات کاهش بارندگی را در استان بوشهر به وضوح لمس کردیم و کمبارشی و فاصله بین بارشها باعث شد تا میزان تولید گندم و دیگر محصولات در استان کاهش یابد.
عمرانی بر لزوم تلاش برای ارتقای بهرهوری و کارایی مصرف آب در عرصه کشاورزی استان تاکید کرد و افزود: از دیگر راهکارها میتوان به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از کشت محصولات آب بر در استان اشاره کرد.
وی ضمن تاکید بر استفاده کامل از کشت نشایی و استفاده از ارقام پرمحصول خاطرنشان کرد: در استان بوشهر باید کشت محصولات در فضای باز به کشت متراکم و گلخانهای تبدیل شود.
با توجه به این وضعیت در استان بوشهر انتظار میرود که مسئولان عزم و تلاش جدی برای بهبود تولید محصولات کشاورزی با توجه به وضعیت آبی وجود داشته باشد.
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