کاهش ۸۰ درصدی بارندگی در استان بوشهر/ زنگ خطر برای کشاورزان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان بوشهر با کمبود منابع آبی روبرو است و این کمبودها مشکلات بسیار زیادی را در سالهای گذشته بهویژه در چند سال اخیر برای استان رقم زده است.
بحران آب هم در زمینه آب کشاورزی و هم در زمینه آب شرب گریبان استان بوشهر را گرفته است و سال به سال شاهد افزایش مشکلات و نارساییها در این زمینه هستیم و به نظر میرسد که امسال هم سال سختی را پیش رو خواهیم داشت.
باران دارای برکات بسیار زیادی در زندگی انسانها است؛ این برکت برای کشاورزان دو چندان است و چشم این قشر همواره به آسمان است تا قطرات رحمت الهی بر زمین فرود آید و گرهی از گره کشاورزان را بگشاید.
امسال در حالی سال زراعی را در استان بوشهر سپری میکنیم که تاکنون بارشهای چندانی را شاهد نبودهایم و این موضوع نگرانیهای زیادی را در بین کشاورزان استان ایجاد کرده است.
کمبود بارشها و کاهش نزولات جوی باعث میشود تا تامین آب مورد نیاز کشاورزان چه از طریق آبهای سطحی و سدها و چه از طریق آبهای زیرزمینی با مخاطرات بیشتری روبرو شود.
کاهش حدود ۸۰ درصدی بارندگی
سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به وضعیت نامناسب بارندگیها در استان بوشهر، از کاهش حدود ۸۰ درصدی بارندگی در دو دوره کوتاه مدت و دراز مدت استان خبر داد.
امید آزادیجو افزود: میزان بارش متوسط استان تا انتهای پاییز سال جاری(۹۶-۹۵) به میزان ۲۰.۷ میلی متر گزارش شده که نسبت به متوسط مشابه در سال آبی گذشته حدود ۷۸ درصد و نسبت به متوسط دراز مدت معادل ۷۶ درصد کاهش نشان میدهد.
وی ادامه داد: بیشترین و کمترین نزولات جوی طی سال آبی جاری به ترتیب حدود ۱۱۵.۵ و یک میلی متر در ایستگاههای دیر و بوشهر به ثبت رسیده است.
۸ درصد بارشهای سالانه محقق شد
سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای بوشهر خاطرنشان کرد: این در حالی است که بیشترین و کمترین این نزولات در سال آبی گذشته (۹۵-۹۴) به ترتیب ۱۵۸.۵ و ۲۴ میلیمتر در ایستگاههای جم و کناری به ثبت رسیده است.
آزادیجو به نرخ کاهش رشد بارش در سال آبی جاری اشاره کرد و افزود: مقدار بارش تا کنون به میزان ۸.۶ درصد نسبت به میانگین بارش سالانه استان بوشهر(۲۴۰ میلیمتر) تحقق یافته است.
نگرانی کشاورزان
نامدار عباسی از کشاورزان گندمکار استان بوشهر است که امسال نیز بیش از ۸۰ هکتار گندم دیم را در شهرستان دشتستان کشت کرده است و به شدت از وضعیت بارندگی در استان بوشهر نگران است. به گفته وی، با این وضعیت بارندگی هیچ امیدی به گندمها نیست.
عباسی با بیان اینکه ما فقط میتوانیم دعا کنیم که باران ببارد، خاطرنشان کرد: کل سرمایه خود را برای کشت گندم گذاشتهایم و قسمتی از هزینهها را نیز به صورت وام تامین کردهایم که در صورت استمرار این وضعیت بارندگی، با مشکلات زیادی روبرو خواهیم بود.
حبیب بنافی از دیگر کشاورزان استان بوشهر اظهار داشت: متاسفانه امسال شرایط برای رشد گندم مناسب نیست و هزینههایی که کشاورزان در زمینهای خود داشتهاند بیفایده خواهد بود.
وی اضافه کرد: بر اساس پیشبینیهایی که از سوی هواشناسی صورت گرفته است، در فصل زمستان شاهد بارندگیهای نسبتا خوبی خواهیم بود و ما نیز امیدواریم این پیشبینیها محقق شود.
کشاورزی دیم در خطر
بخش عمده گندم و جو استان بوشهر به صورت دیم کشت میشود و اراضی مستعد فراوانی در استان زیر کشت دیم رفته است و کشاورزان بر خدا توکل کرده و در انتظار نزول رحمت الهی هستند.
بیمهها در سالهای گذشته عملکرد مطلوبی در جبران خسارتهای کشاورزان استان بوشهر نداشتهاند و امسال بسیاری از کشاورزان از بیمهکردن خود نیز خودداری کردهاند که با این شرایط بارندگی، با مشکلات زیادی روبرو خواهند بود.
کاهش بارشها در فصل پاییز از ابتدای سال زراعی نیز پیشبینی شده بود و البته اعلام شده بود که وضعیت بارشها در زمستان بهبود مییابد. امیدواریم کمبود بارشها در ماههای باقیمانده سال جبران شود تا کشاورزان ضرر نکنند و شاهد سالی آباد و پرمحصول باشیم.
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