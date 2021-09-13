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۲۲ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۱۴

با همکاری آژانس دفاع موشکی آمریکا؛

سیستم جدید بوئینگ برای نابودی موشک‌های بالستیک در فضا

سیستم جدید بوئینگ برای نابودی موشک‌های بالستیک در فضا

شرکت بوئینگ با همکاری آژانس دفاع موشکی آمریکا یک سیستم جدید رهگیری پیشرفته زمینی ابداع کرده که می‌تواند موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای را در فضا نابود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در سال‌های اخیر تلاش برای ساخت سیستم‌های زمینی موشکی ضد بالستیک که بتوانند این موشک‌ها را بعد از ورود به فضا و قبل از ورود مجدد به جو زمین و رسیدن به مقصد نابود کنند، افزایش یافته است. سیستم‌های تهاجمی یادشده معمولاً با سرعت مافوق صوت به سمت موشک بالستیک حرکت می‌کنند و نیازی به مواد منفجره هم ندارند.

برای ارتقای دقت این سیستم‌ها از شبکه ای از رادارهای زمینی، رادارهای هشدار اولیه و رادارهای دریایی استفاده می‌شود تا شناسایی، تعقیب و محاسبه بهترین زمان حمله به موشک بالستیک با دقت ممکن شود. آمریکا در حال حاضر دارای ۴۴ مرکز موشکی برای رهگیری موشک‌های بالستیک دشمن است و قصد دارد ۶۴ مرکز دیگر با این هدف تأسیس کند. دقت این مراکز در صورت شلیک یک موشک رهگیری ۵۶ درصد و در صورت شلیک ۴ موشک رهگیر ۹۷ درصد است.

برای افزایش دقت و انعطاف این موشک‌های رهگیر، بوئینگ از نرم افزارهای مدل سازی دیجیتال برای انتخاب بهترین زمان شلیک آنها استفاده کرده است.

بوئینگ از بیست سال قبل در تلاش است تا سیستم‌های مورد استفاده برای تولید، یکپارچه سازی و نگهداری این سیستم‌های رهگیر را ارتقا دهد. قرار است طی ماه‌های آینده آزمایش‌هایی بر روی این سیستم‌های به روز شده انجام شود تا مشخص شود استفاده از نرم افزارهای مذکور تا چه حد کارایی آنها را افزایش داده است.

کد مطلب 5303375

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    نظرات

    • قدرت AE ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
      10 18
      پاسخ
      آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
    • محسن IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
      4 7
      پاسخ
      موشک‌های ما فرق میکنه حالا ببینید
    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
      8 8
      پاسخ
      امریکادروغ میگه پوشکم نداره
      • امین IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
        1 0
        آی خندیدم دمت گرم
    • IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
      5 6
      پاسخ
      اخرتکنولژی
    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
      8 5
      پاسخ
      والا با توجه به تجربیات فعلی که پیشرفته ترین ضد موشک های آمریکا نمیتوانند بطور کامل جلوی اولین موشک بالستیک تاریخ یعنی وی۲را که در جنگ جهانی دوم ساخته شده بود بگیرند فکر نمی کنم این کار بویینگ حالا حالا ها عملی باشه البته شایدم عملی شد ولی از نظر من بعیده...
    • شهروند IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
      15 5
      پاسخ
      فرعون هم واسه ی خودش ابر قدرتی بود، خدا جوری غرق ش کرد که کسی فکر رو نمی کرد. انا لله و انا الیه راجعون
      • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
        0 2
        خخخخخخخ
    • محمد IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
      4 1
      پاسخ
      این هم مثل سامانه های قبلی که کلی خبر میدهند ضد فلان ضد فلان ولی ما با موشکهامون عین الاسد را شخم زدیم واقعا خجالت آوره
    • حسین IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
      1 3
      پاسخ
      دوستان عزیزی که نطر دادند موشکهای ما فرق می‌کند. این حرف درست نیست.لطفا علم خود را افزایش دهید. سیستم ضد موشکی آمریکا حرف اول را میزنه. با این پروژه بوئینگ احتمالا همه موشک‌های روسیه ، کره شمالی و ایران شانسی برای برخورد به هدف نخواهند داشت. بیایید علمی نظر بدیم
    • RO ۰۴:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      از سلاح‌های پدافندی که به عربستان سعودی فروختن و نتونستن حتی جلوی موشک های حوثی های یمنی رو بگیرن معلوم شد خیلی هم مالی نیستن و حرف خمینی باورم شد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند

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