ثبت ۸۹۶۵ مزاحمت برای اورژانس در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس عسگری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، مجموع تماس‌های ثبت‌شده با مرکز اورژانس ۱۱۵ استان به ۱۰۷ هزار و ۹۹۵ مورد رسید که بخشی از این تماس‌ها مربوط به درخواست دریافت خدمات فوریتی و بخشی نیز شامل مشاوره و مزاحمت‌های تلفنی بوده است.

وی تصریح کرد: از مجموع تماس‌های ثبت‌شده، ۲۳ هزار و ۹۸۱ مورد منجر به اعزام نیروهای اورژانس به محل حادثه یا بالین بیمار شد.

مدیر مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این مدت ۸ هزار و ۹۶۵ مورد تماس مزاحم و ۹ هزار و ۲۴۸ مورد تماس برای دریافت مشاوره به ثبت رسیده است.

عسگری با اشاره به مأموریت‌های انجام‌شده در حوزه حوادث گفت: در شش ماهه نخست امسال، ۶ هزار و ۶۰۴ مورد حادثه مرتبط با حمل‌ونقل و ۵ هزار و ۴۵۵ مورد حادثه غیر مرتبط با حمل‌ونقل به مرکز اورژانس گزارش و برای آنها خدمات لازم ارائه شد.

وی همچنین از ثبت ۳۷ مورد حادثه غرق‌شدگی در این مدت خبر داد و افزود: از دیگر موارد قابل توجه در مأموریت‌های اورژانس استان، رسیدگی به بیماران قلبی و تنفسی بوده است؛ به‌طوری‌که یک هزار و ۴۷۷ مورد بیمار قلبی و ۸۸۲ مورد بیمار تنفسی در این بازه زمانی توسط اورژانس مورد رسیدگی قرار گرفتند.

مدیر مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری در پایان با تأکید بر اهمیت استفاده صحیح از خط ۱۱۵ خاطرنشان کرد: شهروندان در مواقع ضروری و هنگام مواجهه با موارد فوریتی می‌توانند با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند و لازم است از تماس‌های غیرضروری و مزاحمت برای این خط امدادی خودداری شود تا امکان خدمت‌رسانی سریع‌تر به بیماران و مصدومان فراهم شود.