طباطبایی: معلم باید تربیت نسل آینده را بیاموزد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید فخرالدین طباطبایی، در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان حضور پیدا کرد و گفت: امسال سال مهمی است و آغاز آن با اتفاقات بسیار سختی همراه شد. جنگی ظالمانه علیه کشور آغاز شد و ما رهبر عزیز خود را از دست دادیم؛ رهبری که یکی از تکیه‌گاه‌های مهم دانشگاه فرهنگیان و تکیه‌گاه علم و دانش بود.

وی افزود: باید سال‌ها بگذرد تا دنیا رهبری فرزانه مانند ایشان را ببیند؛ رهبری که با همه رهبران جهان تفاوت داشت و بوی علم و دانش می‌داد. وقتی پای صحبت ایشان می‌نشستید، از تمدن نوین اسلامی و علم سخن می‌گفتند و هر رئیس‌جمهور، رهبر یا مقام دیگری که نزد ایشان می‌آمد، تحت تأثیر قرار می‌گرفت و این جایگاه به دلیل علم و دانش ایشان بود.

طباطبایی با اشاره به اهمیت علم در اندیشه رهبر شهید انقلاب، گفت: یکی از مهم‌ترین عباراتی که باید برای دانشگاه‌ها به یاد داشته باشیم، «العلم سلطان» است. امیرالمؤمنین(ع) نیز فرمودند علم حاکمیت، سلطنت و غلبه می‌آورد.

وی ادامه داد: علم به دست آوردنی است و این‌گونه نیست که بدون تلاش و زحمت به دست انسان برسد. کسب علم بسیار دشوار است و خود شما دانشجویان سال‌ها برای آن تلاش می‌کنید. کسی که علم را به دست می‌آورد، قدرت و توان غلبه پیدا می‌کند و کسی که نتواند علم را به دست آورد، دیگران بر او غلبه خواهند کرد.

دانشگاه فرهنگیان؛ دانشگاهی با مأموریتی متفاوت

طباطبایی خطاب به دانشجو معلمان گفت: شما در دانشگاهی تحصیل می‌کنید که از نظر اهمیت، هیچ دانشگاهی به اهمیت دانشگاه شما نمی‌رسد و رهبر شهید انقلاب نیز بارها در این باره سخن گفته‌اند. باید به عضویت و تحصیل در این دانشگاه افتخار کنید.

وی با بیان اینکه مأموریت دانشگاه فرهنگیان با بسیاری از دانشگاه‌ها متفاوت است، اظهار کرد: دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی در نهایت محصولی تولید می‌کنند که می‌تواند موجب رفاه شود و دانشجویان علوم پزشکی نیز با دانش خود می‌توانند دردهای جسمانی انسان را کاهش دهند، اما شما دانشجو معلمان، وظیفه تربیت نسل آینده را بر عهده دارید؛ نسلی که می‌تواند تمدن ایجاد کند.

وی تأکید کرد: البته اگر خودتان صاحب علم نباشید، نمی‌توانید این مأموریت را به درستی انجام دهید. بنابراین از شما درخواست می‌کنم به عنوان یک ایرانی و کسی که تأثیر معلم را در زندگی خود دیده است، برای کسب بالاترین سطح دانش تلاش کنید.

طباطبایی با اشاره به تجربه شخصی خود از دوران جنگ گفت: پدر من پاسدار بود و در دوران جنگ حضور داشت و به همین دلیل ما پدرمان را کمتر می‌دیدیم. تربیت ما تا حد زیادی به وسیله معلمانمان انجام شد و من معلمانی داشتم که آن‌قدر تأثیرگذار بودند که بعدها از آنها مستند ساخته شد.

وی خطاب به دانشجو معلمان گفت: شما باید معلمانی باشید که برایتان فیلم بسازند و به عنوان الگو و نمونه معرفی شوید. رسیدن به چنین جایگاهی تنها با تلاش و زحمت امکان‌پذیر است و نمی‌توان بدون تلاش، بهترین معلم شد.

طباطبایی ادامه داد: معلم باید بالاترین کیفیت علمی و آموزشی را داشته باشد، اما علم به تنهایی کافی نیست. در کنار علم، باید هنر آموزش و انتقال دانش را نیز داشته باشید؛ یعنی باید بتوانید آنچه را آموخته‌اید به دانش‌آموز منتقل کنید.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره‌های فرهنگی دانشگاه فرهنگیان گفت: چند روز پیش در جشنواره‌ای حضور داشتیم و باید از معاونت فرهنگی تشکر کنم. دیدن برخی معلمان که هم به علم و هم به هنر آراسته هستند، واقعاً لذت‌بخش است؛ از تلاوت قرآن گرفته تا استفاده از فناوری‌های نوین.

علم بدون تربیت کافی نیست

طباطبایی در ادامه با تأکید بر تفاوت دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه‌ها اظهار کرد: تفاوت این دانشگاه با دانشگاه‌های دیگر این است که باید هم در حوزه آموزشی در سطح درجه یک قرار داشته باشد و هم در حوزه تربیت سرآمد باشد.

وی افزود: اگر علم به تنهایی بخواهد کار را پیش ببرد، ممکن است نتیجه آن تمدنی باشد که در آن قدرت بدون تربیت قرار گرفته است. امروز شاهد نمونه‌هایی هستیم که در آنها قدرت وجود دارد، اما تربیت و اخلاق در کنار آن قرار نگرفته است و تلاش می‌شود مشکلات با زور حل شود.

طباطبایی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم روزی برسد که به دست مدیران و تلاش همه اعضای دانشگاه فرهنگیان، این دانشگاه به بهترین دانشگاه جمهوری اسلامی تبدیل شود. این هدف با تلاش همه ما میسر خواهد شد.