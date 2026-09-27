نشست هماهنگی فصل جدید لیگ بانوان دوشنبه برگزار می شود 

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ بسکتبال، این سازمان در راستای برنامه ریزی برای برگزاری فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ لیگ برتر بانوان، برگزاری نشست هماهنگی و هم اندیشی با حضور تیم های شرکت کننده را در برنامه دارد.



شیوه برگزاری لیگ، زمان بندی مسابقات و ... از محورهای این نشست است.



نشست هماهنگی و هم اندیشی سازمان لیگ بسکتبال روز دوشنبه ۶ شهریور در هتل المپیک (سالن حافظ) برگزار می شود. ساعت ۹ صبح، زمان آغاز نشست است.



استقلال تهران، گاز تهران، نفت آبادان، گروه بهمن، باتسام مشهد، آکادمی سحر و پیشرو، گلنور اصفهان و نیکا گرگان ۹ تیمی هستند که تاکنون حضورشان را در فصل جدید لیگ برتر قطعی کرده اند. کاسپین تهران و kwc تهران هم برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کرده اند اما پذیرش قطعی این دو تیم منوط به بررسی های نهایی و صدور مجوز حضور از سوی سازمان لیگ خواهد بود.