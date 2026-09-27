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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

نشست هماهنگی فصل جدید لیگ بانوان دوشنبه برگزار می شود 

نشست هماهنگی فصل جدید لیگ بانوان دوشنبه برگزار می شود 

به منظور برگزاری فصل جدید رقابت های لیگ بانوان، نشست هماهنگی و هم اندیشی تیم های شرکت کننده در این فصل روز دوشنبه برگزار خواهد شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ بسکتبال، این سازمان در راستای برنامه ریزی برای برگزاری فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ لیگ برتر بانوان، برگزاری نشست هماهنگی و هم اندیشی با حضور تیم های شرکت کننده را در برنامه دارد.

شیوه برگزاری لیگ، زمان بندی مسابقات و ... از محورهای این نشست است.

نشست هماهنگی و هم اندیشی سازمان لیگ بسکتبال روز دوشنبه ۶ شهریور در هتل المپیک (سالن حافظ) برگزار می شود. ساعت ۹ صبح، زمان آغاز نشست است.

استقلال تهران، گاز تهران، نفت آبادان، گروه بهمن، باتسام مشهد، آکادمی سحر و پیشرو، گلنور اصفهان و نیکا گرگان ۹ تیمی هستند که تاکنون حضورشان را در فصل جدید لیگ برتر قطعی کرده اند. کاسپین تهران و kwc تهران هم برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کرده اند اما پذیرش قطعی این دو تیم منوط به بررسی های نهایی و صدور مجوز حضور از سوی سازمان لیگ خواهد بود.

کد مطلب 6959895

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