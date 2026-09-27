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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

رونمایی پرسپولیس از ۵ بازیکن جدید

رونمایی پرسپولیس از ۵ بازیکن جدید

پرسپولیس در ادامه برنامه خود برای توسعه فوتبال زنان و سرمایه‌گذاری روی استعدادهای جوان با پنج دروازه‌بان جوان قرارداد امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در ادامه سیاست‌های باشگاه برای توسعه فوتبال زنان توجه به رده‌های پایه و جوانگرایی قرارداد یسنا عبادی، ستیا خدایی، پارمیس خباز ، دیانا بهنام فرد و پرناز طولابی در پست دروازه بان با باشگاه پرسپولیس به امضا رسید.

جذب این بازیکنان در چارچوب برنامه باشگاه برای شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای جوان فوتبال زنان و ایجاد پشتوانه برای تیم‌های پایه و بزرگسالان پرسپولیس انجام شده است.

در میان این بازیکنان دیانا بهنام‌فرد در حال حاضر در اردوی تیم ملی فوتبال زنان زیر ۱۷ سال حضور دارد و همراه با ملی‌پوشان خود را برای اعزام به کشور لائوس آماده می‌کند.

باشگاه پرسپولیس در کنار برنامه‌ریزی برای تیم‌های بزرگسالان توسعه رده‌های پایه و جوانگرایی را نیز دنبال می‌کند و جذب این پنج بازیکن بخشی از روند باشگاه برای سرمایه‌گذاری روی نسل آینده فوتبال زنان پرسپولیس به شمار می‌رود.

کد مطلب 6959917

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