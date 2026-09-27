به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، دولت عراق اعلام کرد برای ادامه ارسال محموله‌های اسکناس دلار به این کشور با آمریکا به توافق رسیده است و یک محموله جدید نیز طی روزهای آینده وارد عراق خواهد شد.

مقامات عراقی پیش‌تر گفته بودند آمریکا پس از چند ماه توقف، ارسال بخشی از محموله‌های دلار به عراق را در ماه ژوئیه از سر گرفته است. واشنگتن در ماه آوریل ارسال یک محموله به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار را متوقف کرده بود.

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، روز شنبه به خبرگزاری رسمی این کشور گفت این توافق در جریان سفر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به آمریکا حاصل شده است.

وی افزود این محموله‌ها به تأمین نیاز داخلی عراق به ارز خارجی کمک خواهد کرد. العبودی بدون اشاره به ارزش محموله یا تاریخ دقیق تحویل آن گفت: یک محموله جدید طی روزهای آینده وارد خواهد شد.

به گفته سخنگوی دولت عراق، این توافق پس از اقداماتی از سوی این کشور برای تشدید نظارت بر توزیع دلار، مقابله با سوءاستفاده از ارز خارجی و گسترش پرداخت‌های الکترونیکی حاصل شده است؛ اقداماتی که بخشی از حرکت تدریجی عراق به سمت اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.

آمریکا در ماه آوریل ارسال محموله‌های دلار به عراق را متوقف کرده بود؛ از جمله محموله‌ای که ارزش آن حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شد. واشنگتن در آن زمان بغداد را برای محدود کردن نیروهای مقاومت مردمی تحت فشار قرار داده بود.

ارسال محموله‌های اسکناس دلار برای اقتصاد عراق که وابستگی زیادی به معاملات نقدی دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد. ذخایر ارزی عراق نیز در حسابی نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود.