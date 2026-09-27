نجفی: میراث تاریخی تهران نباید قربانی تخریب شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سوده نجفی، در چهارصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران خطاب به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، اظهار کرد: تهران بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ و صیانت از آثار خود است.

وی همچنین تصریح کرد: از بین رفتن یک بنای تاریخی از بین رفتن تاریخ و میراث ماست. میراث فرهنگی مکلف است آثار و بناهای واجد ارزش را شناسایی و به نهادی ذیربط اعلام کند.

نجفی با بیان اینکه نباید زمینه تخریب یک بنا فراهم شود، گفت: زمانی که مستندات قابل اعتنایی در مورد ارزش تاریخی و معماری آن بنا وجود دارد، نظری مبنی بر بلامانع بودن تخریب بدهند. حقوق مالکانه باید محترم شمرده شود اما ضرورت بین حقوق مالک و ارزش میراث شهر نباید با تخریب یک بنای میراثی حل شود.

عضو هیئت رئیسه شورا تأکید کرد: باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به جبران حقوق مالکان اقدام کرد اما نباید اجازه داد میراث تاریخی شهر از بین برود. باید در مراجع قضایی نیز مستندات ارائه شود تا قضات با آگاهی از ارزش بنا، تصمیم گیری کنند.

وی افزود: شهرداری تهران هم مسئولیت مهمی دارد و باید ضمن خودداری از صدور حکم تخریب، موارد در معرض خطر را از مراجع قضایی پیگیری کنند. اخیراً در منطقه ۱۲ شاهد موارد اعلامی از سوی شهروندان در این زمینه بودیم که از شهردار منطقه می خواهیم موضوع را بررسی کنند. چراکه صیانت از میراث تهران باید پیش از عملیات تخریب صورت بگیرد.

در ادامه؛ سید محمد آقامیری با بیان اینکه هفته گذشته فاز اول شاخه غربی بزرگراه یادگار امام افتتاح شد، اظهار کرد: این پروژه دهه ۷۰ آغاز شد و سال ۱۳۹۱ بخشی از آن به بهره برداری برسد و امروز بعد از ۱۴ سال این پروژه در فاز اول به طول ۲.۵ کیلومتر حدفاصل خیابان امام تا میدان فتح افتتاح شد.

وی همچنین تصریح کرد: فاز دوم این پروژه در مسیر غرب به شمال در آبان ماه به بهره برداری خواهد رسید. این پروژه معارضین ملکی فراوانی از جمله در مناطق ۹ و ۱۰ داشت که برای تملک آنها تلاش زیادی صورت گرفت که از تلاش های شهرداران این دو منطقه تقدیر می کنیم.

آقامیری با بیان اینکه تملک این بناها توسط شهرداری مناطق صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: انتقال کانال آبهای سطحی نیاز به تملک واحدهای مسکونی داشت که این اقدام صورت گرفت. کانال برق نیز با اقدامات کارشناسی و تخصصی توسط شهرداری حفظ شد. انتقال نهر فیروزآباد، یک خط انتقال آب و دو خط انتقال گاز در این پروژه انجام شد.

وی ادامه داد: ۶۰ تا ۷۰ درصد زمان اجرای پروژه به توافق دستگاه ها برای انتقال خطوط و تملک و رفع معارضین اختصاص دارد که خوشبختانه به خوبی در این پروژه انجام شد. از تلاش معاونت فنی و عمرانی نیز برای اجرای این طرح تقدیر می کنیم.

در ادامه؛ میثم مظفر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمانی است. کارکنانی که بیش از سه دهه تلاش آنها باعث شده گنجینه ای ارزشمند از دانش عملی شکل بگیرد. این نیروها در زمان بازنشستگی از ارزشمندترین افرادی هستند که می توانند در انتقال تجربیات، تدوین دستورالعمل ها و اصلاح امور، توانمندسازی مدیران میانی و ارائه مشاوره های ارزشمند اثرگذار باشند.

وی با بیان اینکه شاهد این هستیم که متأسفانه در نظام استخدامی کشور کمتر به این موضوع توجه می شود، یادآور شد: وقتی کارمندی بازنشسته می شود از دایره امور خارج می شود. ما با این مسئله در شهرداری تهران نیز مواجه هستیم و ساز و کاری وجود ندارد که خارج از روند اداری، از توان آنها استفاده کنیم.

مظفر با اعلام اینکه باید از تجربه بازنشستگان در سازمان ها و مجموعه های شهرداری استفاده کنیم، تصریح کرد: این دانش گرانبها صرف هزینه هنگفت عمر انسانها می‌شود و در تاریکخانه بازنشستگی آنها به ثبت می رسد. شهرداری باید در پایان هر سال مراسمی برگزار کند و از کسانی که در آن سال بازنشسته شدند، تقدیر کند و افراد در فضای سکوت شهرداری را ترک نکنند.