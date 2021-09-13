به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح دوشنبه در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا اظهار داشت: به منظور پیشگیری از کرونا مهمترین راه واکسیناسیون عمومی است که باید زمینه تسریع در این کار فراهم شود.

وی بر لزوم راه‌اندازی گروه‌های سیار برای تزریق واکسن کرونا به ساکنان روستاهای استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: فرمانداران باید امکانات خودرویی خود را برای اجرایی شدن طرح ضربتی واکسیناسیون جامعه روستایی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهند.

استاندار بوشهر بر لزوم فعال شدن مرکز تجمیعی واکسیناسیون آموزش و پرورش استان تاکید کرد و ادامه داد: تزریق واکسن به والدین دانش‌آموزان دبستانی باید تسریع شود.

وی پیک پنجم کرونا را نفس‌گیر و بسیار سخت توصیف کرد و افزود: در استان بوشهر از ابتدای شیوع کرونا تاکنون هزار و ۸۹۷ نفر فوت کرده‌اند که هزار نفر از جانباختگان مربوط به موج پنجم بوده است.

گراوند با تاکید بر تسریع در روند واکسیناسیون در استان و رعایت همه مسائل و دستورالعل‌های بهداشتی، خاطرنشان کرد: روند مبتلایان و بستری‌های کرونایی در استان بوشهر نزولی است.

وی خواستار تلاش رسانه‌ها و صدا و سیما برای ترویج فرهنگ رعایت شیوه‌نامه بهداشتی شد و اضافه کرد: هر گونه سهل‌انگاری می‌تواند دوباره استان را به وضعیت قرمز برگرداند.