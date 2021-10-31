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۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۲۳

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد؛

شناسایی و کنترل ۳ کانون رشد بیماری کرونا در استان بوشهر

شناسایی و کنترل ۳ کانون رشد بیماری کرونا در استان بوشهر

بوشهر- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از شناسایی، مهار و کنترل سه کانون رشد بیماری کرونا در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد خواجه‌ئیان ظهر یکشنبه در نشست مدیریت بیماری کرونا در استان بوشهر اظهار داشت: تاکنون به ۷۱۰ هزار نفر واکسن کرونا تزریق‌شده که ۴۵۰ هزار نفر هر دو نوبت دریافت کرده‌اند.

وی از تزریق یک میلیون و ۲۰۰ واکسن کرونا در استان بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد: مراکز واکسیناسیون در نقاط مختلف استان بوشهر فعال است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پوشش جمعیت تزریق واکسن کرونا در استان بوشهر را ۵۲ درصد دانست و تصریح کرد: و واحدهای سیار و تیم تزریق واکسن کرونا در قالب طرح خانه به خانه نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه یک واحد سیار واکسیناسیون در مرکز بازار بوشهر مستقر می‌شود گفت: تزریق واکسن کرونا به کسبه مورد توجه ویژه قرار دارد که در این راستا با همکاری اتاق اصناف از فردا یک واحد سیار واکسیناسیون در مرکز بازار بوشهر مستقر می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: کسبه و بازاریان که تاکنون واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اعمال قانون می‌شوند.

کد مطلب 5340391

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