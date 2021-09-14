یک اتوبوس آمبولانس برای واکسیناسیون مناطق روستایی دزفول تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شفیعی‌نیا عصر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، واکسیناسیون کووید- ۱۹ باید در مکان‌هایی انجام شود که دارای امکانات، تجهیزات، نیروهای پزشک یا فوریت پزشکی باشند ولی با توجه به پراکندگی شهرستان، فراهم کردن مراکز واکسیناسیون در تمام نقاط شهرستان مقدور نیست.

وی افزود: برای رفاه حال شهروندان مناطق روستایی و دارای بعد مسافت، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس برای ایجاد یک پایگاه واکسیناسیون سیار تجهیز و راه‌اندازی شد.

رئیس مرکز بهداشت دزفول با قدردانی از مسئولان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی برای تسریع در این فرآیند از شوراها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و کلانتری‌ها تقاضا کرد که در راستای تسریع در روند واکسیناسیون، افراد مشمول دریافت واکسن در منطقه تحت امر خود همکاری‌های لازم را داشته باشند.

به گزارش مهر، دزفول در شرایط قرمز کرونایی قرار دارد و حدود ۳۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان بستری است.