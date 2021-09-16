محکومیت ۵۳ ساله برای عامل بمب گذاری مسجدی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الاهرام»، یک فرد آمریکایی به اتهام حمله با بمب به مسجدی در آگوست ۲۰۱۷ میلادی دراین کشور به ۵۳ سال حبس محکوم شد. این حمله هیچ گونه خسارت جانی نداشته است.

ایمیلی کلیر هری (۵۰ ساله) که معروف به مایکل هری بوده است در ارتباط با حمله به مرکزاسلامی بلومینگتون در مینه سوتا در دسمابر ۲۰۲۰ میلادی محاکمه شده بود.

پس از شنیدن سخنان مسلمانان که در گزارش‌های خود گفته بودند که به خاطر این حادثه همچنان برای اقامه نماز در مسجد احساس نا امنی دارند، قاضی فدرال این فرد متهم را به ۵۳ سال زندان محکوم کرد.

لیزا موناکو، معاون وزیر دادگستری در بیانیه ای اعلام کرد: هری سعی در انجام اقدامات تروریستی برای مجموعه‌های دینی را داشته است و اقدام وی به وضوح مشخص است و ما اجازه این اقدامات را به وی ندادیم.

یک مسئول امنیتی سابق محلی گفت: هری رهبری گروهی افراطی به نام خرگوش‌های سفید را بر عهده داشته است و دو نفر را مسئول حمله به مسجد کرده بود و دو بمب دست ساز در آگوست ۲۰۱۷ میلادی به دفتر امام جماعت مسجد پرتاب کرده بودند.

سه فرد مهاجم بعد از چند ماه تحقیقات بازداشت شدند.