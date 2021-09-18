محمد نبی رضایی دوازدهم جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات قایقرانی آب‌های آرام قهرمانی جهان در کپنهاگ دانمارک محمد نبی رضایی که به فینال B ماده هزار متر کانوی تک نفره مردان راه یافته بود به مصاف رقبای خود رفت.

محمد نبی رضایی در فینال B در رقابت با هشت پارو زن دیگر با زمان ۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۷۲ صدم ثانیه سوم شد و در مجموع مسابقات، نفر دوازدهم جهان شد. ۹ نفر در فینال A و ۹ نفر در فینال B حضور داشتند.

عادل مجللی دیگر نماینده ایران عصر امروز (شنبه) در مرحله نیمه نهایی کانوی ۵۰۰ متر به رقابت می‌پردازد. مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی دانمارک در حال برگزاری است و ایران فقط در رشته کانو نماینده دارد.