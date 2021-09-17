بارزانی با نخست وزیر انگلیس دیدار و گفتگو کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس با «نیچروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق در لندن دیدار و گفتگو کرد.

گفته شده این دیدار و گفتگو با هدف توجه به مسائل دو جانبه و سایر موضوعات منطقه صورت گرفته است.

گسترش روابط دو جانبه و تقویت همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری لندن در اقلیم کردستان به همراه گفتگو درباره ایران و افغانستان از دیگر محورهای مهم این دیدار اعلام شده است.

از سوی دیگر، بارزانی در حساب کاربری خود در توئیتر درباره دیدار با مقامات انگلیسی در لندن گفت: با جانسون درباره روابط بین اقلیم کردستان و انگلیس و افزایش تهدید تروریسم، ثبات منطقه‌ای و زمینه همکاری فیمابین از جمله در زمینه مسائل اقتصادی گفتگو کردیم و از پایبندی مداوم نخست وزیر انگلیس به ادامه تقویت روابط با اقلیم کردستان و عراق تقدیر می‌کنم.

رئیس اقلیم کردستان عراق از نیمه هفته گذشته به انگلیس سفر کرده و در جریان سفر خود به لندن همچنین با «لیز تراس»، وزیر امور خارجه جدید انگلیس و «بن والاس»، وزیر دفاع این کشور نیز دیدار و گفتگو کرده بود.

گفته شده که نیچروان بارزانی و وزیر دفاع انگلیس در جریان دیدار دوجانبه، در خصوص آخرین تحولات جنگ علیه تروریسم در عراق و ترس از بازگشت داعش به بحث و تبادل نظر پرداختند و دو طرف تاکید کردند که داعش همواره خطری واقعی محسوب می‌شود و امنیت و ثبات عراق، منطقه و نیز جهان را تهدید کرده و همچنان نیازمند کمک و حمایت جامعه جهانی از عراق و اقلیم کردستان در مقابله با تروریسم و نابودی آن است.