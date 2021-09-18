گذر از خشکسالی با مدیریت انسداد چاه های غیرمجاز در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مهدوی راد صبح شنبه در جلسه پیشگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها و حاشیه سدها در اردبیل اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مهم کشور و تبع آن استان در سال‌های اخیر بحران آب است لذا مدیریت صحیح و متعهدانه در این حوزه و مقابله جدی با جرایم و تخلفات مرتبط با بهره برداری غیرمجاز از آب بویژه آب‌های زیرزمینی از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار است.

وی افزود: وقتی آب‌های سطحی و رواناب به واسطه بارش‌های محدود و خشکسالی کم و یا کلاً خشک شود طبیعتاً بر حفر چاه‌های غیرمجاز دامن زده می‌شود لذا این موارد می‌طلبد با اهتمام جدی از طریق تبیین اهمیت موضوع و مخاطرات بهره برداری غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی با کارهای فرهنگی وارد عمل شویم.

این مسئول ادامه داد: می‌بایست با تشدید نظارت میدانی و استفاده از سامانه‌های هوشمند رصد و مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز از طریق هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف اقدامات بازدارنده عاجل صورت پذیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اضافه کرد: بروزرسانی آمار حفاری‌های غیرمجاز چاه با اولویت در حریم و بستر رودخانه و حاشیه سدها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از تکرار چنین جرایم باید در سرفصل و اولویت فعالیت تیم‌های نظارتی قرار گیرد.

مهدوی راد همچنین راه اندازی گشت‌های نظارت میدانی تلفیقی را از دیگر اقدامات پیشگیرانه در این حوزه عنوان و تصریح کرد: رصد، پایش، راستی آزمایی گزارش نیروهای شرکتی فعال در این بخش و پیگیری برای بهره گیری از ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی، دهیاری‌ها، شوراها و همچنین نهادهای فرهنگی نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.