نمایندگان یزد وخراسان جنوبی پیگیر افزایش بودجه محور یزد طبس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار در بازدید از محور یزد - طبس اظهار داشت: محور مواصلاتی یزد طبس از مهمترین محورهای حمل و نقل مسافر و بار در کشور به حساب می‌آید.

وی بیان کرد: این محور از نظر باری در طول مسیر با معادن بزرگی مواجه شده که به همین دلیل ترددهای بسیار زیادی دارد و در ارتباط با حمل و نقل مسافر هم به دلیل زیارتی بودن این محور، زائران حضرت امام رضا (ع) از نقاط مختلف به ویژه جنوب کشور و استان یزد از این مسیر تردد می‌کنند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه مسیر به دلیل تک بانده بوده با مشکلات بسیار جدی روبرو است و تصادفات متعددی هم در طول سال در این محور منجر به فوت و مصدوم شدن هموطنانمان می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه پروژه دوبانده کردن این مسیر یک پروژه ملی است، افزود: طول محور این پروژه ۳۶۰ کیلومتر است که ۲۰۵ کیلومتر آن در حوزه استان یزد و ۱۵۵ کیلومتر در حوزه راه‌های خراسان جنوبی است.

جوکار ادامه داد: ۲۴ کیلومتر محور به صورت بزرگراهی به بهره‌برداری رسیده و ۶۶ کیلومتر مسیر هم تقریباً با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده که عدد قابل توجهی برای این پروژه نسیت، گفت: امیدواریم که در بودجه ۱۴۰۱ این رقم را افزایش دهیم تا بتواند زمینه تکمیل پروژه را فراهم کند.

وی افزود: مقرر شده که نامه‌ای به صورت مشترک از طرف نمایندگان استان‌های یزد و خراسان جنوبی به وزیر راه و شهرسازی ارسال شود تا توجه بیشتری به این پروژه صورت گیرد و دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی اعتبار مناسبی برای این موضوع داشته باشد.