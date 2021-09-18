«پیرگوشی» چیست؟ نشانه ها و درمان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شنوایی یکی از حواس حیاتی انسان است که اصلی ترین نقش در حفظ ارتباط و گفتار ایفا می‌کند. افت شنوایی یا اختلال در شنیدن باعث می‌شود که فرد دچار مشکلات عدیده ای شود و درمان نکردن این اختلال، میزان و شدت این مشکل را بیشتر خواهد کرد. یکی از رایج‌ترین نوع کم شنوایی، پیرگوشی یا کم شنوایی ناشی از سن است. طبق جدیدترین مطالعات در مورد پیرگوشی، سن ابتلاء برای عارض شدن به این نوع کم شنوایی را ۵۵ سال به بالا در نظر می‌گیرند. قابل ذکر است یکی از درمان‌های رایج کم شنوایی استفاده از سمعک نامرئی است. در واقع در پیرگوشی کم شنوایی ایجاد می‌شود که به خاطر ضعف در عصب و حلزون گوش و به صورت دقیق‌تر کم شدن سلول‌های مویی شنوایی داخل گوش داخلی می‌باشد. این کم شنوایی بازگشت ناپذیر است و برای کاهش مشکلات و اختلالات همراه آن باید به سرعت درمان شود.

نشانه‌های پیرگوشی

از نشانه‌های معمول پیرگوشی نشنیدن صداهای معمولی مانند صدای زنگ درب، صدای تلفن، بلند کردن صدای تلویزیون و حتی بلند صحبت کردن خود فرد است. در پیرگوشی معمولاً فرکانس‌های بالای گفتاری درگیر می‌شوند و به اصطلاح فرد دچار افت فرکانس بالا می‌شود. فرکانس‌های بالا در وضوح گفتار نقش اصلی ایجاد می‌کنند لذا یکی از نشانه‌های اصلی پیرگوشی کاهش وضوح و درک گفتار است که این مشکل خصوصاً در محیط‌های شلوغ و نویزی نمود پیدا می‌کند. استفاده از سمعک مناسب یکی از راهکارهای برطرف شدن این مشکل است. شایان ذکر است که رابطه بین قیمت سمعک و وضوح گفتار یک رابطه مستقیم و خطی است. کم شنوایی فرکانس بالا در بیشتر افراد سالمند وجود دارد و موید افت شنوایی در این افراد است. علاوه بر مشکلات فیزیولوژیک که در دستگاه شنوایی ایجاد می‌شود مشکلات همراهی که با این عارضه ایجاد می‌شود به مراتب مشکل ساز تر از نشنیدن است. کاهش ارتباطات جمعی، انزوا، افسردگی، کم حرفی و حتی مشکلات شناختی مانند نقص شناختی ملایم، آلزایمر، دمانس و مشکلات حافظه شنوایی ممکن است همراه با عارضه کم شنوایی ایجاد و یا تشدید شوند.

درمان پیرگوشی

پیرگوشی همان طور که ذکر شد ضعف عملکرد شنوایی با افزایش سن است و اگر این اختلال را با سایر مشکلات ناشی از افزایش سن در نظر بگیریم می‌توان گفت که پیرگوشی برگشت ناپذیر است و حتی با افزایش سن بیشتر هم می‌شود. با توجه به اینکه مشکل شنوایی در این افراد حسی عصبی است بنابراین یکی از اصلی ترین راهکارهای تقویت شنوایی و رفع مشکل کم شنوایی استفاده از سمعک در این افراد است. سمعک استارکی یکی از انواع برندهای معتبر و مناسب برای این اختلال است. کم شنوایی انواع مختلفی دارد اما نوع کم شنوایی که در پیرگوشی اتفاق می‌افتد به صورت کم شنوایی دوطرفه حسی عصبی است که در این نوع کم شنوایی، تنها راه حل موجود برای برطرف کردن این مشکل استفاده از سمعک است. استفاده از سمعک برای این قشر باعث می‌شود که به راحتی و بدون تلاش شنیداری تمام اصوات محیطی را به صورت طبیعی دریافت کنند و بدون نگرانی از نشنیدن در تمامی جلسات و محافل شرکت کنند. نکته شایان ذکر، لزوم استفاده زودهنگام از سمعک برای رفع مشکلات شنوایی است. از آنجاییکه بیشترین تأثیرات منفی نشنیدن بر عملکرد مغز است لذا مزمن و طولانی شدن مشکلات نشنیدن در مغز، به یک الگو نامناسب تبدیل می‌شود که برطرف کردن آن مستلزم زمان زیادی است بنابراین توصیه اکید می‌شود برای استفاده مفید و کاربردی از سمعک در افراد با سن بالا و نیز سالمندان و حتی تمامی افراد با مشکل شنوایی، به محض محرز شدن کم شنوایی اقدام به تهیه و استفاده از سمعک شود.

کلینیک سمعک تهران صفیر

شاید یکی از سردرگمی‌های مربوط به استفاده از سمعک، انتخاب درست کلینیک سمعک باشد. سمعک یک وسیله خامی است که برای قابل استفاده شدن به صورت صحیح نیاز به برنامه ریزی دارد که این پروگرمینگ به اصطلاح، اصلی ترین کار در روند تجویز سمعک می‌باشد. علم، سابقه و تبحر کارشناس حوزه سمعک می‌تواند بسیار به این موضوع کمک کند. در کلینیک سمعک تهران صفیر که توسط جناب آقای دکتر ولدبیگی متخصص شنوایی و تجویز مدیریت می‌شود یکی از بهترین مکان‌های معتبر برای تهیه سمعک مناسب با آخرین روش‌های علمی و روز دنیا می‌باشد. ارزیابی‌های تخصصی قبل از تجویز سمعک و نیز مشاوره‌های رایگان قبل از خرید سمعک و بسیار موارد دیگر از تسهیلات این کلینیک می‌باشد. برای مراجعه به این مرکز باید با تعیین وقت قبلی مراجعه شود. اطلاعات بسیار مفیدی در مورد انواع سمعک‌ها و نیز حوزه گوش و شنوایی در سایت کلینیک مذکور به آدرس www.tehransafir.com نیز در دسترس است که توصیه می‌شود مطالعه شود.

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دکتر ولدبیگی

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