ابوالفضل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبه ۳۴۸ هیئت تنظیم بازار برق ایران اظهار داشت: شرکت برق منطقه‌ای یزد با هماهنگی شرکت توانیر، در شهریور ماه ۱۴۰۰، فراخوان سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک با اولویت مناطق کمتر برخوردار استان یزد را منتشر کرده است.

وی هدف از ابلاغ این فراخوان را افزایش ظرفیت تولید نیروی برق در استان از طریق مشارکت بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک در هفت ایستگاه برق در هرات، بافق، اردکان، میبد، رستاق و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۲۰ نیروگاه مقیاس کوچک با ظرفیت ۱۶۷ مگاوات در نقاط مختلف استان یزد در حال بهره برداری هستند و امید است با بهره برداری از نیروگاه‌های در حال احداث، این ظرفیت در آینده‌ای نزدیک به ۲۰۰ مگاوات برسد.

اسدی همچنین تصریح کرد: اسناد این فراخوان در سایت شرکت برق منطقه‌ای یزد به نشانی www.yrec.co.ir منتشر شده و پس از پایان مهلت ارسال اسناد در انتهای شهریور ماه، سرمایه گذاران می‌توانند ضمن بهره مند شدن از مزایای قرارداد خرید برق به صورت تضمینی در شهرستان خاتم و قراردادهای ایام گرم سال برای شش ساخت‌گاه دیگر، از معافیت‌های گمرکی برای واردات مولدهای با کارکرد زیر ۵ سال بهره مند شوند.