طرح تشکیل نیروهای واکنش سریع در اروپا تا پایان ماه اکتبر

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری گزارش دادند که «آنه گرت کرامپ کارن باوئر» وزیر دفاع آلمان از تصمیم خود برای ارائه طرحی جهت ایجاد «نیروی واکنش سریع» اتحادیه اروپا تا پایان ماه اکتبر سال میلادی جاری خبر داده است.

کارن باوئر در گفتگو با روزنامه «فرانکفورتر آلمانه زایتونگ»، گفت: این بدان معنی نیست که ما باید از آمریکایی ها جدا شویم. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که ما منافع دیگری داشته باشیم از جمله آن منافعی که مرتبط با ناتو هستند. در این مورد، باید قادر باشیم که خودمان وارد عمل شویم.

وزیر دفاع آلمان همچنین افزود که تحولات اخیر در افغانستان (مرتبط با خروج پر هرج و مرج و غیر مسئولانه نظامیان آمریکایی و ناتو از این کشور) وی را به فکر استعفا دادن از مقام خود انداخته است اما وی تصمیم گرفته است که این کار را انجام ندهد و برای جلوگیری از تکرار شرایط مشابه در آینده تلاش کند.

پیشتر و در همین رابطه «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه با اشاره به سقوط کابل به دست طالبان که با خروج شتابان و سراسیمه اتباع کشورهای مختلف از خاک افغانستان همراه شد، گفته بود که این تحولات نشان می‌دهد اروپا نیاز دارد توان و مقدورات نظامی خود را مستقل از آمریکا توسعه دهد.

بورل پیشتر بحران افغانستان را به عنوان زنگ هشداری برای اروپا تعبیر کرده بود و گفته بود این بحران بار دیگر لزوم نیروی دفاعی اروپا و ایجاد نیروی واکنش سریع را یادآوری کرد.

لازم به توضیح است که آمریکا پس از ۲۰ سال اشغالگری در افغانستان سرانجام در پایان ماه گذشته میلادی (آگوست) با خروجی شتابگرانه و غیرمسئولانه از افغانستان خسارت‌ها و لطمات جبران ناپذیری را برای مردم این کشور به جای گذاشت، همچنان که بیست سال اشغال نظامی‌اش نیز دستاوردی جز جنگ، خشونت و پس رفت جامعه افغانستان حاصلی در پی نداشته است.