تجهیزات نانوفناوری ایرانی به دانشگاه ملی تاجیکستان اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که برای حضور در بیست یکمین اجلاس سران سازمان شانگهای به «دوشنبه» پایتخت تاجیکستان سفر کرده است، تعدادی از تجهیزات ایران‌ساخت را به دانشگاه ملی این کشور هدیه داد.

این بسته تجهیزاتی اهدایی شامل ۶ محصول ایران‌ساخت بود که تنها بخشی از توانمندی جوانان متخصص و خلاق این مرز و بوم را نمایش می‌دهد. تجهیزاتی بومی و ایرانی که نشان از قدرت فناورانه کشور دارد و نشان می‌دهد دارایی ایران نفت و منابع رو و زیر زمینی نیست بلکه اتکا ما در این روزها به نیروی انسانی کارآمد است که هر روز در حال گستردگی است.

این بسته اهدایی شامل دستگاه الکتروریسی برای ساخت الیاف با ضخامت نانومتری، هموژنایزر آلتراسونیک (برای همگن کردن محلول‌ها)، اسپکتروفتومتر دو پرتو (برای تعیین خصوصیات مواد شیمیایی)، دستگاه ساخت نانوپودرهای فلزی، دستگاه اسپاترینگ (برای لایه نشانی طیف وسیعی از مواد مختلف) می‌شود.