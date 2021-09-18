لوله استیل را از مراکز معتبر خریداری نمایید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، لوله استیل از قطعاتی است که در صنایع مختلف از آن استفاده می‌شود. همان طور که می‌دانیم آهن بسیار سخت و مقاوم است و برای اینکه بتوان آن را به فلزی ضد زنگ و مقاوم‌تر تبدیل کرد، به آهن کروم اضافه می‌شود. با استفاده از اضافه شدن کروم به ترکیب آهن، پوششی بر روی آن به وجود آمده که در مجاورت هوا مانع از واکنش آهن با آب و سایر عوامل محیطی خواهد شد بنابراین استیل به دست آمده ویژگی‌های منحصر به فردی داشته که از مهم‌ترین آنها ضد زنگ بودن و ضد خوردگی آن است که به همین جهت در صنایع مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. استیل دارای مزایای دیگری همچون مقاومت و ماندگاری بسیار بالای آن در برابر سرما و گرما بوده و تغییر حالت ندادن آن می‌باشد.

لوله استیل‌ها استوانه‌هایی هستند که دارای سطح مقطع دایره‌ای بوده و طولانی می‌باشند و از آن در صنایع مختلف، به عنوان تجهیزاتی که بتوان سیالات را از آن عبور داد، استفاده می‌شود. در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی استفاده زیادی از لوله استیل را شاهد هستیم همچنین در صنایع مختلف دیگر نیز از لوله استیل‌ها در انواع مختلف استفاده می‌شود. لوله استیل‌ها می‌توانند برای موارد مختلف مورد استفاده قرار بگیرند و مقاومت بسیار زیادی در مقابل رطوبت و حرارت و غیره دارند.

در استیل از کربن در حدود دو درصد استفاده شده است که باعث مقاومت هرچه بیشتر آن شود اما استفاده بیش از حد از کربن موجب کمتر شدن انعطاف استیل خواهد شد بنابراین تا حد مجاز از این ماده استفاده می‌شود.

امروز شاهد عرضه انواع لوله استیل در ابعاد و ضخامت‌های مختلف هستیم که این لوله‌ها با توجه به مشخصات فنی خاصی به تولید رسیده و در تولید لوله استیل شاخص‌های وجود دارد که عبارتند از گرید استیل، ابعاد و وزن که بسیار مهم بوده و در هنگام خرید باید به آن توجه داشته باشید. تجارت استیل راد از مراکز عرضه کننده انواع اتصالات جوشی و صنعتی از جمله لوله استیل می‌باشد که با قیمت بسیار مناسبی آن را به شما ارائه می‌کند.

خرید لوله استیل با قیمت ارزان

برای خرید لوله استیل باید نکات مهمی را در نظر بگیرید و با توجه به این نکات خرید خود را به صورت مناسب انجام دهید. از نکات مهم در خرید لوله استیل، گرید و وزن لوله استیل‌ها می‌باشد که هر یک از این موارد، نقش مهمی در دوام و کیفیت کار خواهد داشت.

عرضه لوله استیل به صورت درزدار و بدون درز یا مانیسمان در ضخامت‌های مختلف انجام گرفته که هر یک از این دو لوله استیل‌ها برای صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.صنعت پزشکی، لوازم خانگی، نظامی، مواد غذایی، مواد شیمیایی و غیره از صنایعی هستند که از لوله استیل‌ها در آن استفاده می‌شود. لوله استیل از مهم‌ترین ملزومات استیل در صنایع مختلف به حساب آمده و کاربرد گسترده ای را از آن مشاهده می‌کنیم استفاده از لوله استیل در راه اندازی پروژه‌های مختلف بوده و همچنین در انتقال سیالات شاهد استفاده بسیار زیاد از این قطعه فولادی می‌باشیم.

لوله استیل به دلیل اینکه از استیل ساخته شده ضد زنگ و ضد خوردگی بوده و به همین جهت می‌توان از آن در صنایع مختلف حتی صنایع مواد غذایی و دارویی بهره برد.

پخش مستقیم لوله استیل

پخش مستقیم لوله استیل توسط تامین کنندگان تجهیزات صنعتی انجام می‌گیرد که لوله‌های استیل نیز توسط مراکزی به صورت مستقیم به فروش می‌رسد. مراکزی هستند که در زمینه فروش انواع اتصالات و قطعات استیل فعالیت دارند و می‌توانند محصولات را با قیمت ارزان‌تری به دست شما برسانند.لوله استیل‌ها از لحاظ ویژگی‌های ساختاری با هم دارای تفاوتی هستند که در کیفیت و دوام این محصول بسیار موثر است و باید آن را از مراکز معتبر مانند تجارت استیل راد تهیه فرمایید.

از لوله‌های استیل گرید ۳۰۴ و ۳۱۶ برای صنایع مواد غذایی و دارویی استفاده می‌شود و ضخامت این لوله‌ها در حدود یک و نیم میلیمتر می‌باشند.لوله استیل‌هایی که به صورت دکوراتیو مورد استفاده قرار می‌گیرند از استیل گرید ۳۰۴ و ۲۰۱ به تولید می‌رسند و همچنین لوله‌های بدون درز مانیسمان از گرید ۳۰۴ و ۳۱۶ بوده و برای موارد مختلف از آن استفاده می‌شود.

همانطور که گفته شد هر یک از لوله استیل‌ها دارای مشخصاتی هستند که برای موارد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قیمت لوله استیل با کیفیت

لوله‌های استنلس استیل با توجه به مشخصاتی که به آن اشاره شد از قبیل گرید، ضخامت و نوع آن دارای تفاوت قیمت هستند و در بازار با قیمت‌های مختلفی توسط فروشندگان به فروش می رسند. مراکزی که به صورت مستقیم پخش لوله استیل را انجام می‌دهند مانند مرکز تجارت استیل راد، قیمت‌های بسیار منصفانه ای را در نظر گرفته اند و آن را به قیمت پخش به دست شما می‌رسانند.

روش ساخت لوله استیل

لوله‌های استیل به طور کلی به دو روش ساخته می‌شوند که این دو نوع از لوله استنلس استیل‌ها عبارتند از لوله استیل بدون درز و لوله استیل درزدار که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

لوله استیل بدون درز

لوله استیل بدون درز با استفاده از استوانه‌هایی که مواد مذاب روی آن را می‌گیرد، ساخته شده و این لوله‌ها بدون درز به تولید می رسند. در ساخت این لوله‌ها حرارت به استیل داده شده و سپس با ایجاد فشار در لوله‌ها با استفاده از قالب‌ها، به دست می آیند. این لوله‌ها مقاومت بسیار زیادی دارند و در محیط‌هایی که فشار زیاد است از لوله‌های بدون درز یا مانیسمان استفاده می‌شود.

لوله استیل درزدار

لوله استنلس استیل‌های درزدار با استفاده از ورقه‌های استیل ساخته می‌شوند، همان طور که از نام این لوله‌ها مشخص است، محل اتصالی در این لوله‌ها وجود دارد که باعث درز دار بودن آن می‌شود. تجارت استیل راد یکی از شرکت‌های بسیار معتبر و با تجربه در زمینه تامین انواع شیرآلات و اتصالات و همچنین لوله‌های استیل در کشورمان می‌باشد که فروش محصولات را به صورت مستقیم ارائه داده و قیمت‌های بسیار مناسبی را در نظر گرفته است بنابراین با اطمینان کامل خرید انواع قطعات استیل را از این مجموعه انجام دهید.

خرید و فروش انواع لوله استیل

خرید و فروش لوله‌های استیل با توجه به اینکه تاثیرات بالایی در بخش هزینه‌ها و عملکرد تجهیزات دارد، باید به صورت مناسبی انجام شود و افرادی که قصد خرید لوله استیل را دارند باید نوع مناسب از آن را تهیه نمایند و با توجه به اینکه لوله استیل با کیفیت‌های مختلف به تولید می‌رسد و توسط فروشندگان عرضه می‌شود باید حتماً از مراکز معتبر خرید انواع قطعات استیل را انجام دهید.

خرید و فروش لوله استیل

خرید و فروش لوله‌های استنلس استیل در انواع مختلفی از جمله لوله استیل درزدار و بدون درز انجام گرفته و با توجه به اینکه خرید لوله استیل در بخش هزینه‌ها و عملکرد تجهیزات، تاثیر مستقیم می‌گذارد باید به شکل مناسبی انتخاب شود.همچنین در تولید لوله استنلس استیل از ورق‌ها با کیفیت مختلفی استفاده می‌شود که سطح کیفی لوله‌های استیل نیز متفاوت می‌باشد و حتماً باید از مرکز معتبر اقدام خرید لوله استیل نمایید.

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