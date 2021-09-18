اجرای تعزیه ملی «سوگ یار» در شهر پرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، تعزیه ملی «سوگ یار» به کارگردانی مجید خسرو آبادی از ۲۷ شهریور تا ۵ مهر در شهر جدید پرند اجرا می‌شود.

طی این ۱۰ شب و در آستانه اربعین حسینی، تعزیه‌های شهادت حرّابن یزید ریاحی و حضرت عباس (ع) با حضور استادان تعزیه‌خوانی، در شهر جدید پرند، فاز چهار، روبروی شرکت عمران پرند و با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی روی صحنه می‌رود.

برگزاری این رویداد با حضور گروه ارکستر سازهای بادی و کوبه ای و ۲۵۰ نفر عوامل اجرایی است.

این رویداد به همت و مشارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و شرکت عمران شهر جدید پرند اتفاق می‌افتد.