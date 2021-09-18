انتخابات انجمن های علمی دانشگاه علوم توانبخشی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی هفتم مهرماه ۱۴۰۰ به همت اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار می شود.

ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی - دانشجویی از ۲۴ شهریورماه آغاز شده و تا ۲۹ شهریورماه جاری ادامه دارد.

شرایط نامزدی در این انتخابات «اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه، عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر انجمن های علمی دانشجویی و تشکل های دانشجویی، و باقی ماندن حداقل یک ترم از تحصیل داوطلب» است.

در حال حاضر، ۱۰ انجمن علمی - دانشجویی به صورت تخصصی و تحت حمایت و پشتیبانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی فعالیت می کنند.