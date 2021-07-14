کاهش ۳۷۳ میلیون متر مکعبی ذخایر آبی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، یوسف رضاپور در نشست خبری با خبرنگاران با بیان این خبر تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال جزو معدود سالهای خشکسالی پیش روی کشور است و ما از یک سو با افزایش بیسابقه دمای هوا و از سوی دیگر با کاهش ۳۶ درصدی کاهش میزان بارندگیها در کشور روبرو هستیم، لزوم مشارکت و همکاری صنایع، سازمانها و نهادها و همچنین همراهی مسئولانه آحاد مردم برای عبور از بحران خشکسالی، امری اجتنابناپذیر است.
رضاپور با بیان اینکه حدود ۴۲ درصد میزان مصرف ذخایر آبی استان تهران، در بخش شرب خانگی به مصرف میرسد، اظهار کرد: عمده آب شرب مورد نیاز استان (حجمی بالغ بر ۷۵ درصد) از ذخایر موجود در سدهای پنجگانه استان تأمین میگردد، اما میزان ذخایر آبی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با حجمی بالغ بر ۳۷۳ میلیون متر مکعب (معادل دو برابر ظرفیت سد امیرکبیر) با کاهش ذخایر آبی روبرو شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران با تاکید بر اینکه با برنامهریزی و هماهنگیهای انجام شده در بخشهای مختلف مصرف از قبیل شرکت آبفای استان، سازمان جهاد کشاورزی، شهرداریها و سازمان صمت، تا پایان امسال مشکلی برای تأمین آب نخواهیم داشت، گفت: در سال جاری برنامههایی در خصوص کاهش مصرف آب در قالب طرح سازگاری با کم آبی تصویب شده است که از جمله آنها میتوان به ممنوعیت کشتهای تابستانه، محدود شدن میزان آبیاری چمنهای سطح شهر و ممنوعیت کاشت چمن جدید از سوی شهرداری اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: برای جبران خسارات وارد شده به کشاورزان مصوباتی برای استفاده از اعتبارات ناشی از خشکسالی در نظر گرفته شده است که از این طریق کشاورزان بتوانند بخشی از زیانهای وارده را جبران کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران با اشاره به اینکه کل سرانه مصرف آب در کشور حجمی بالغ بر ۸۶.۷ درصد از ذخایر کل منابع آبی کشور تخمین زده شده است، اظهار کرد: این میزان مصرف آب در مقایسه با سرانه مصرف استاندارد جهانی که ۴۰ درصد از حجم کل ذخایر آبی است، خبر از ورود کشور به مرحله بحران شدید آبی میدهد که لزوم مدیریت و مصرف بهینه آب و اجرای هر چه جدیتر برنامههای سازگاری با کم آبی را نمایان میسازد.
وی با بیان اینکه برای عبور از مرحله بحران کم آبی استان باید در گام نخست سرانه مصرف آب به میزان ۶۰ درصد منابع آب استان برسد، تصریح کرد: برنامه سازگاری با کم آبی در یک افق بیست ساله و در قالب چهار برنامه پنج ساله، با هدف کاهش کلی مصرف آب در بخشهای مختلف ترسیم شده است و مطابق آن انتظار داریم که در دوره پنج ساله اول (سال ۱۴۰۵)، حجمی معادل ۴۲۰ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفهجویی شود.
رضاپور با تاکید بر اینکه استانهایی که در اقلیم خشک آب و هوایی قرار دارند باید کشت محصولات پر آب طلب را به طور کلی از برنامه خود حذف و احتیاجات خود در این بخش را از استانهای دیگر تأمین کنند، تصریح کرد: طبق تکلیف مصوبه هیئت وزیران در خصوص اجرای برنامههای سازگاری با کم آبی، امسال باید بیش از ۷۵ میلیون متر مکعب کاهش مصرف آبی را رقم بزنیم و این مهم با همراهی مردم در صرفهجویی در مصرف آب و همکاری تمام بخشها اعم از کشاورزی، صنعت و شرب و استفاده از روشهای مختلفی از جمله جایگزینی پساب جهت استفاده در فضای سبز و خدمات و آبیاری محصولات کشاورزی، حاصل خواهد شد.
وی بیان کرد: اگر شهروندان درست مصرف کردن و اصلاح الگوی مصرف را سرلوحه زندگی خود قرار دهند، تأثیر بسیاری بر کاهش مناقشات آبی و همچنین افزایش راندمان و ایجاد شرایط تأمین آب پایدار خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین عنوان کرد: در قالب طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی مدیریت مصرف چاههای مجاز و همچنین جلوگیری از اضافه برداشتهای غیرمجاز به منظور جلوگیری از فرونشست زمین چندین سال است که در حال اجرا شدن است.
رضاپور با اشاره به طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی برای حفاظت از منابع ارزشمند آبی و مقابله با خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن نظیر فرونشست و کاهش کیفیت آب، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱۰ حلقه چاه غیر مجاز مسدود و ۱۸۴ دستگاه کنتور حجمی هوشمند به منظور مدیریت و کنترل بهره برداری از چاههای مجاز نصب شده است؛ همچنین توقیف ۱۹ مورد ادوات حفاری چاه غیر مجاز نیز از دیگر اقدامات شرکت آب منطقهای تهران در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی بوده است و این شرکت همچنان با عزمی راسخ و اهتمام جدی در برخورد با تخلفات و حفاظت از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی گام برمیدارد.
وی با بیان اینکه انجام اقداماتی همچون تغذیه مصنوعی و استفاده از پساب در راستای حفظ آبخوان توسط این شرکت چندین سال است که در حال انجام است، تصریح کرد: افزایش اکیپهای گشت و بازرسی در سال جاری نسبت به سال گذشته در جهت شناسایی چاههای غیرمجاز و مسدود کردن آنها از دیگر اقداماتی است که در جهت صیانت از منابع آب زیرزمینی صورت میگیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران در خصوص آخرین وضعیت طرح علاج بخشی سد لار توضیح داد: ۲۸ کیلومتر تونل برای این طرح در نظر گرفته شده که مجوز زیست محیطی آن در اسفندماه سال گذشته اخذ شد و در صورت تأمین منابع مالی با اجرای این طرح ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب میتوانیم منتقل کنیم که نیاز شرق تهران جبران میشود.
رضاپور همچنین در خصوص کیفیت آبی که در اختیار شهروندان قرار میگیرد، اظهار کرد: تمام تلاش شرکت آب منطقهای تهران تأمین آب با کیفیت و مطمئن برای شهروندان استان تهران است و از سوی وزارت بهداشت نیز همواره رصد و پایش کیفیت آب انجام میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای تأمین آب حدود ۳۰ درصد از منابع آبهای زیرزمینی و ۷۰ درصد از منابع آبهای سطحی استفاده میشود، در صورت نیاز بیشتر به آب، تعدادی از چاههای با کیفیت کشاورزی خریداری و وارد مدار خواهد شد. تمام تلاش مسئولان این شرکت جلوگیری از جیره بندی آب در ماههای پیشرو است که البته این مهم با همراهی و مساعدت مردم در صرفهجویی در مصرف آب امکان پذیر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران با هشدار در پایان سخنان خود با هشدار در خصوص افزایش بیسابقه آمار غرقشدگی افراد در رودخانهها و تأسیسات آبی استان تهران از ابتدای سال تاکنون خاطرنشان کرد: متأسفانه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ نفر از گردشگران و شهروندان در دریاچه سدها و کانالهای آبیاری و زهکشی غرق شدهاند، لذا با توجه به این آمار بیسابقه از همه هموطنان عزیز درخواست میشود که به تابلوها و علائم هشدار شنا ممنوع و اطلاع رسانیهای این شرکت توجه نمایند و به هیچ عنوان مکانهای ممنوعه را برای شنا انتخاب نکنند.
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