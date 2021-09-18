پویانمایی کانون پرورش فکری برنده جایزه بهترین موسیقی از یونان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پویانمایی «بادهای پاییزی، بادهای بهاری و دو کبوتر» در حالی برنده جایزه بهترین موسیقی از پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کمیک و انیمیشن «چانیارتون» یونان شد که پویانمایی «قدم یازدهم» نیز به بخش مسابقه این رویداد هنری راه یافت.

بهنام معیریان آهنگسازی پویانمایی «بادهای پاییزی، بادهای بهاری و دو کبوتر» را برعهده داشته است.

این اثر به کارگردانی صادق جوادی بر اساس کتابی با همین نام نوشته احمدرضا احمدی و «قدم یازدهم» ساخته مریم کشکولی‌نیا بر اساس کتابی با همین نام نوشته زنده‌یاد سوسن طاقدیس هر ۲ از تولیدات سال ۱۳۹۸ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند.

فیلم‌های راه یافته به بخش‌های مختلف مسابقه این جشنواره، برای دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه انیمیشن، بهترین فیلم کوتاه دانشجویی، بهترین فیلم خلاق، بهترین موسیقی، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم از نگاه مخاطب با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

هر ۲ پویانمایی‌ کانون در روزهای ۲۲ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۱۳ تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ به صورت آنلاین پخش شد.

در سال ۲۰۱۹ نیز پویانمایی «گرگم و گله می‌برم» به کارگردانی امیرهوشنگ معین در بخش مسابقه سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کمیک و انیمیشن «چانیارتون» حضور داشت.

پنجمین جشنواره بین‌المللی کمیک و انیمیشن «چانیارتون» امسال از ۲۲ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۳ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ در شهر چانیار کشور یونان در حال برگزاری است.