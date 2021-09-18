طرح تفصیلی مدیریت پسماند شهر قزوین در دست تهیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری قزوین محمد اسماعیل حافظی اظهار کرد: طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند، راهنمای علمی و عملی مدیران، جهت اجرای عملیات جمع آوری، حمل، بازیابی و دفع نهایی پسماندها منطبق بر اصول فنی، مهندسی و زیست محیطی می‌باشد. این طرح‌ها مبتنی بر چرخه سرنوشت زباله بوده و حاوی دستورالعمل‌های لازم برای هر یک از اجزا چرخه سرنوشت است.

این مسئول گفت: تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند، مزایای فراوانی به همراه دارد از جمله مشخص بودن شرح وظایف تمامی افرادی که وارد سازمان مدیریت پسماند می‌شوند، مشخص بودن برنامه سالیانه و حتی روزانه تمامی پرسنل، الزام پرسنل به پیروی از دستورالعمل و برنامه‌ای که صرف نظر از تفاوت سلایق مدیران و توسط گروهی از مشاوران خبره تهیه شده، عدم اتلاف سرمایه اعم از پول، زمان و نیروی انسانی به دلیل وجود برنامه استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت و نیز امکان کسب درآمد در اثر اجرای عملیات بازیافت، پردازش و استحصال محصولات فرعی از پسماندها است.

حافظی بیان کرد: پیرو دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت محترم کشور مبنی بر لزوم تهیه طرح‌های جامع مدیریت پسماند، شهرداری قزوین نیز بر آن شد تا با تهیه این طرح، استراتژی کوتاه مدت (۵ ساله) و بلند مدت (۱۰ ساله) خود را در زمینه مدیریت پسماند، مشخص نماید و با مشخص نمودن برنامه‌ها و هزینه‌های مورد نیاز، امکان ارزیابی برنامه‌های خود توسط مقامات مسئول را فراهم نماید که نهایتاً طرح جامع پسماند استان قزوین در زمستان سال ۱۳۸۹ با بهره گیری از صاحب نظران و کارشناسان خبره امر مدیریت پسماند مستقر در تعدادی از دانشگاه‌های سراسر کشور تهیه و تقدیم پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور شد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۹ با توجه به ضرورت‌های پیش آمده مبنی بر توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند شهر قزوین، شهرداری قزوین بروز رسانی طرح جامع و تهیه طرح تفصیلی پسماند شهر قزوین را دستور کار خود قرارداد که به درخواست مدیریت سازمان پسماند، سازمان خدمات طراحی با توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌های تعیین شده در طرح جامع مدیریت پسماند شهر قزوین اقدام به تهیه طرح تفصیلی پسماند کرده است. در واقع طرح تفصیلی کلیه مراحل مدیریت پسماند از مرحله تولید تا دفع نهایی و مراقبت‌های پس از دفن را در بر می‌گیرد.

مدیر عامل سازمان خدمات طراحی گفت: در این پروژه برنامه‌های مورد لزوم جهت آموزش و فرهنگ سازی، برنامه تفکیک از مبدا تولید و برنامه در خصوص جمع آوری و حمل و نقل زباله تدوین خواهد شد. همچنین برنامه ریزی جهت مدیریت پسماندهای بیمارستانی، برنامه ریزی در خصوص جز ویژه پسماندهای عادی و برنامه ریزی در خصوص پردازش و دفع زباله شهر قزوین در دستور کار مشاور قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت ارائه برنامه طراحی محل دفن بهداشتی پسماند استان قزوین، بررسی الگوی فعلی جمع آوری زباله در شهر قزوین و تحلیل روش فعلی و معرفی بهترین الگوی جمع آوری زباله در شهر قزوین، بررسی تولید کود کمپوست در شهر قزوین و تحلیل نقاط ضعف و ارائه الگویی جهت رفع مشکلات و بررسی روش‌های بی خطر سازی زباله در شهر قزوین و بررسی نقاط ضعف موجود و ارائه الگویی جهت رفع مشکلات اهدافی است که انتظار می‌رود در پایان پروژه شهرداری قزوین به آن دست یابد.