برگزاری چهار «رزم نمایش» در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، صبح امروز در نشست خبری هفته دفاع مقدس، با اشاره به حمایت قدرت‌های جهانی و مزدوران منطقه‌ای آنان از رژیم بعثی عراق اظهار داشت: صدام در نوک‌ پیکان حملات به ایران قرار داشت، اما اگر به اسناد و مدارک آن دوران مراجعه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که جنگی‌ جهانی علیه انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته بود و این هم با هدف سرنگون‌ کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بود.

وی ادامه داد: دفاع هشت ساله ما، دفاعی همه‌جانبه بود؛ بدین معنی که همه مردم در پشتیبانی از جبهه‌ها فعالیت داشتند و این باعث شد تا در پایان جنگ تحمیلی، ما پیروز نهایی باشیم.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) گفت: امروز به برکت فرهنگ دفاع مقدس، سایر کشورها هم از ملت ما آموختند که اگر به شکل منسجم در برابر جبهه ظلم بایستند، قطعاً پیروز خواهند شد.

سردار حسن‌زاده افزود: بنابراین پیروزی‌ جبهه مقاومت به برکت دفاع مقدس است و استکبار هم از کنترل این فرهنگ عاجز است و مستکبران مجبور هستند که افول خود را قبول کنند؛ به همین‌جهت، اسرائیل نمی‌تواند عربده‌کشی کند و علاوه بر این، شکست‌های سریالی آمریکا را نیز ملاحظه می‌کنیم.

فرمانده سپاه تهران بزرگ عنوان کرد: ما هر روز شاهد اقتدار جبهه مقاومت هستیم و به موازات این اقتدار و پیروزی جبهه مقاومت، استکبار به افول خود نزدیک می‌شود و شکست‌های سریالی خود را تجربه می‌کند که نمونه آن، شکست آمریکا در افغانستان است.

وی اظهار داشت: دفاع مقدس‌ نویدبخش همه این پیروزی‌هاست و هفته دفاع مقدس برای زنده نگه داشتن همه ارزش‌های انقلاب اسلامی است؛ براین‌ اساس، سپاه تهران بزرگ‌ برای امسال برنامه‌هایی را پیش بینی‌کرده که از آن جمله می‌توان به امضای تفاهم‌نامه سپاه تهران بزرگ با شهرداری تهران با هدف زنده نگه داشتن ارزش‌های دفاع مقدس اشاره کرد.

سردار حسن‌زاده با بیان اینکه در رزم‌نمایش‌های دفاع مقدس نیز عملیات‌های دفاع مقدس بازسازی می‌شود، گفت: در تهران بزرگ چهار رزم‌نمایش در نقاط مختلف از جمله در بوستان ولایت، دریاچه شهدای خلیج فارس و بوستان آزادگان خواهیم داشت و در فرهنگسرای بهمن، میدان امام حسین (ع) و مجموعه تئاتر شهر هم برنامه‌های مشابهی داریم.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) ادامه داد: در ۱۱۰ نقطه به مدت هفت شب ویژه‌برنامه‌هایی را خواهیم داشت که در کنار این‌ها ایستگاه سلامت هم داریم؛ علاوه بر این، تجلیل از شش هزار جانباز که تا یک هفته بعد از دفاع مقدس ادامه خواهد داشت و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی اضافه کرد: همچنین هزار یادواره شهدا به‌صورت مجازی و واقعی خواهیم داشت و هزار برنامه با عنوان‌ «آبروی محله» در مقابل منزل شهدای تهران بزرگ برگزار می‌کنیم؛ این در حالی است که در تهران بزرگ ۲۲ هزار خانواده شهید داریم.

سردار حسن‌زاده گفت: عطرافشانی مزار تمامی شهدا، دیدار با خانواده شهدا، رونمایی از کتاب‌های دفاع مقدس، مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی محله‌محور از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای هفته دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ افزود: در رابطه با اقدامات مربوط به طرح شهید سلیمانی هم شیفت بعد از ظهر تمام مراکز واکسیناسیون فعال شده و شیفت شب برخی مراکز نیز فعال است؛ در همین رابطه در هفته دفاع مقدس صد و دهمین رزمایش مقابله با کرونا را در میدان امام حسین (ع) خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در طرح نذر نفس هم هزار کپسول اکسیژن و ۳۵۰ دستگاه اکسیژن‌ساز خانگی را توسط نواحی بسیج به‌صورت امانی در اختیار بیماران کرونایی قرار می‌دهیم و امیدواریم این تعداد را به ۱۰ هزار کپسول و هزار دستگاه اکسیژن‌ساز خانگی برسانیم.

سردار حسن‌زاده اظهار داشت: مراسم جاماندگان اربعین حسینی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را هم برگزار می‌کنیم بدین صورت که هیچ توقفی در مبدأ و مقصد نخواهیم داشت.

فرمانده سپاه تهران بزرگ عنوان کرد: کنگره ملی شهدای استان تهران را که بالغ بر ۳۵ هزار شهید است از هفته دفاع مقدس امسال و به مدت سه سال برگزار خواهیم کرد که طی آن‌، هر سال تصاویر ۱۲ هزار شهید در سطح شهر نصب خواهد شد و این کار از امسال آغاز می‌شود.